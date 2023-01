Donovan Mitchell revient sur ses retrouvailles avec Rudy Gobert

Un moment particulièrement attendu dans cette saison 2022-2023. L'été dernier, le Utah Jazz a décidé de lancer une reconstruction en envoyant Rudy Gobert aux Minnesota Timberwolves et Donovan Mitchell aux Cleveland Cavaliers.

Une manière de tourner la page avec les deux hommes, dont les relations ont beaucoup fait parler. Cette nuit, pour la première fois, ils se sont retrouvés sur un parquet NBA. Un affrontement qui a tourné à l'avantage des Wolves (110-102), mais le Français a seulement joué 13 minutes en raison d'une blessure à l'aine.

Après la partie, l'Américain a accepté de revenir sur les retrouvailles avec son ex-partenaire.

"C'était rapide. J'espère qu'il va bien, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Quand on a commencé à être dépassé sur toutes les possessions, j'ai remarqué qu'il n'était plus là. Nous avions déjà joué l'un contre l'autre quand il était avec la France. Donc il ne s'agissait pas de ma première fois contre lui.

C'était toujours agréable de le revoir. Si ça me manque de jouer avec lui ? Le plus important, quand on parle de lui, de Joe (Ingles), de Bojan (Bogdanovic), c'est la camaraderie que nous avons créé. Le basket, c'est le basket.

Mais le temps ensemble, il y aura toujours une nostalgie. Ce sont des souvenirs qui vont rester toute la vie, en dehors du basket. Je suis content qu'il soit heureux de situation, je suis heureux dans la mienne. Je pense que nous avons de l'espace pour développer nos carrières. Il restera toujours les bons souvenirs", a terminé Donovan Mitchell face à la presse.