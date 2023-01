Donovan Mitchell, un retour presque parfait à Utah

Après 5 saisons au Utah Jazz, Donovan Mitchell a pris la direction des Cleveland Cavaliers l'été dernier. Tradé par la franchise de Salt Lake City, l'arrière a réalisé son grand retour, pour la première fois, à l'EnergySolutions Arena.

Pour l'occasion, le natif d'Elmsford a bien évidemment eu le droit à un bel accueil. Ovationné par le public, le joueur de 26 ans a même eu un bel hommage via une vidéo avant la partie. Et pendant le match, il a été tout simplement excellent.

Avec 46 points, Mitchell a fait le show. Mais le Jazz l'a bel et bien emporté (116-114).

"J'ai passé beaucoup de temps ici. Et il y a de nombreux bons souvenirs dans cette vidéo. J'ai même rigolé quand je me suis revenu avec cette casquette des Nuggets (à la Draft, ndlr) en train de parler, j'en tremblais à l'époque.

Le seul bémol ? La défaite. Mais dans quelques semaines, Donovan Mitchell aura probablement l'opportunité de revenir à Salt Lake City pour profiter de l'amour de ses anciens supporters lors du All-Star Week-end.

Jazz fans showing love to DMitch in his return 🕷💜 pic.twitter.com/XF46rXmEGW

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 11, 2023