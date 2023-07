Les Knicks tiennent leur première recrue !

Donte DiVincenzo est un joueur qui va plaire à Tom Thibodeau. L'arrière de 26 ans jour dur, intelligemment, il défend, bon balle en main, adroit... autant d'éléments qui en font une cible parfaite pour n'importe quelle équipe ambitieuse qui souhaite renforcer sa rotation. Les New York Knicks ont sauté sur l'occasion et ils ont investi toute leur mid-level exception pour le signer. Selon Adrian Wojnarowski, le joueur de 26 ans va donc signer pour quatre ans avec 50 millions de dollars à la clé. Une vraie hausse salariale pour DiVincenzo, qui a décliné une option à 4 millions de dollars aux Golden State Warriors pour tester le marché cet été.

Il sort d'un exercice correct avec les champions 2022. Intéressant en sortie de banc, il a compilé 9,4 points, 4,5 rebonds et 3,5 passes à 39% à trois-points. Il viendra solidifier le banc des Knicks tout en retrouvant Jalen Brunson et Josh Hart, ses coéquipiers à la fac. Les trois hommes ont été sacrés champions NCAA avec Villanova en 2018 et Donte DiVincenzo avait justement été élu MOP de la finale.

C'est la première recrue des Knicks, soucieux de revenir forts l'an prochain après avoir atteint le second tour des playoffs en 2023. Son arrivée pousse encore un peu plus Evan Fournier vers la sortie. Le Français ne jouait déjà plus l'an dernier et il se retrouve avec un concurrent de plus sur son poste.