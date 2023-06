Donte DiVincenzo : une équipe déjà favorite pour le signer

Libre après avoir renoncé à sa dernière année de contrat, Donte DiVincenzo intéresse les New York Knicks.

Le passage de Donte DiVincenzo aux Golden State Warriors restera anecdotique, même si l’arrière a été plutôt bon en sortie de banc (9,4 points, 4,5 rebonds, 3,5 passes et 39% à trois-points). Si son profil colle bien aux Californiens, il devrait tout de même quitter San Francisco cet été. Le joueur a renoncé à sa dernière année de contrat en déclinant son option. Les champions 2022 ont besoin de l’espace disponible sous le Cap pour prolonger Draymond Green et DiVincenzo ira donc sans doute voir ailleurs ce qui l’attend sur le marché.

Selon la presse de la Bay, une équipe est même déjà favorite pour le signer. Il s’agit des New York Knicks. Ça dépendra évidemment du prix et de la durée du contrat mais ce serait clairement une affaire intéressante pour la franchise de Manhattan.

Donte DiVincenzo est typiquement le joueur qui peut plaire à Tom Thibodeau et qui peut aider une formation de playoffs en lui donnant de la profondeur. C’est un basketteur assez complet, bon défenseur, bon manieur de ballon, shooteur adroit, etc. Ce serait un atout pour de nombreuses équipes. La Free Agency ouvre ce soir et les Knicks feraient un bien joli coup en le récupérant.

