Draft WNBA 2026 : le récap complet

La Draft WNBA 2026 a confirmé une chose : la ligue continue de changer de dimension. Entre l’arrivée de nouvelles franchises, la place grandissante des joueuses internationales et une soirée marquée par plusieurs mouvements forts, cette cuvée 2026 a offert bien plus qu’un simple enchaînement de picks. Et vue de France, elle restera aussi comme une draft à part avec deux joueuses tricolores sélectionnées.

Azzi Fudd prend la direction de Dallas

C’est Azzi Fudd qui a ouvert la soirée en étant choisie en n°1 par les Dallas Wings. Le choix a du sens immédiatement : Dallas récupère une scoreuse d’élite, une shooteuse redoutable et surtout une joueuse qui retrouve Paige Bueckers, déjà installée dans le backcourt texan après avoir été choisie en première position en 2025. Pour les Wings, l’idée est limpide : reconstruire vite autour d’un duo déjà compatible, avec du tir, du QI basket et une vraie menace sur demi-terrain.

Olivia Miles à Minnesota, Awa Fam à Seattle, Lauren Betts à Washington

Juste derrière, Olivia Miles a été envoyée au Minnesota Lynx avec le deuxième choix. La franchise ajoute une meneuse créative, capable de donner tout de suite du rythme et de l’organisation. Au troisième rang, le Seattle Storm a misé sur la pivot espagnole Awa Fam Thiam, devenue au passage la joueuse espagnole la plus haut draftée de l’histoire de la ligue. Puis Lauren Betts a pris la direction des Washington Mystics, qui ont ensuite aussi récupéré Angela Dugalic au 9e choix et Cotie McMahon au 11e, ce qui donne à Washington un premier tour extrêmement dense.

UCLA a marché sur le premier tour

L’autre énorme histoire de la soirée, c’est UCLA. Les Bruins ont placé cinq joueuses au premier tour : Lauren Betts à Washington, Gabriela Jaquez à Chicago, Kiki Rice à Toronto, Angela Dugalic à Washington et Gianna Kneepkens au Connecticut. C’est le record sur un premier tour WNBA pour un même programme. Et UCLA ne s’est pas arrêtée là, puisque Charlisse Leger-Walker est aussi partie au Connecticut Sun au deuxième tour, ce qui porte le total à six joueuses draftées.

Deux Françaises draftées : Nell Angloma et Inès Pitarch-Granel

Pour le basket français, la soirée est franchement réussie. Nell Angloma, révélation de la saison à Lattes-Montpellier, a été choisie au 12e rang par le Connecticut Sun. À court terme, elle arrive dans une franchise qui cherche à se régénérer et qui peut lui offrir une vraie fenêtre de développement sur les ailes. Dans un autre registre, Inès Pitarch-Granel, qui évolue à Bourges, a été sélectionnée au 27e rang par le Phoenix Mercury. Voir deux Françaises sortir dans la même draft confirme que la filière française continue à exister très haut dans la hiérarchie mondiale, même sans être encore représentée en masse à chaque cuvée.

Iyana Martin, pick fondateur pour Portland… mais pas pour tout de suite

Le premier choix de l’histoire du Portland Fire en draft régulière est donc Iyana Martin, prise au 7e rang. Sportivement, c’est un vrai pari de franchise : Portland choisit une meneuse jeune, déjà très cotée en Europe, avec beaucoup de création et une vraie identité basket. En revanche, elle ne devrait pas rejoindre la WNBA dès 2026. Une déclaration relayée lundi soir indique que la GM de Portland, Vanja Cernivec, prévoit qu’Iyana Martin reste en Europe pour la saison 2026 et rejoigne la franchise en 2027.

Flau’Jae Johnson n’est restée que quelques minutes à Golden State

Autre moment fort : Flau’Jae Johnson a d’abord été sélectionnée en 8e position par les Golden State Valkyries, avant d’être envoyée presque immédiatement au Seattle Storm. En échange, Golden State a récupéré les droits sur Marta Suarez, choisie au 16e rang, ainsi qu’un deuxième tour 2028. Concrètement, Seattle récupère l’un des profils les plus explosifs et médiatiques de la cuvée, pendant que Golden State transforme son pick de loterie en un package plus conforme à sa logique de construction.

Toronto et Portland posent leurs premières pierres

Parmi les nouvelles franchises, Toronto a misé sur Kiki Rice au 6e rang, puis Teonni Key au deuxième tour et Saffron Shiels un peu plus loin. Portland, de son côté, a construit très international avec Iyana Martin, Frieda Bühner au 17e choix et Taylor Bigby au troisième tour. Cette draft disait aussi beaucoup de la manière dont les franchises d’expansion veulent exister : Toronto a été plus “NCAA premium”, Portland plus “vision internationale".

Le récap de la Draft WNBA 2026

Premier tour

1 – Dallas Wings : Azzi Fudd

2 – Minnesota Lynx : Olivia Miles

3 – Seattle Storm : Awa Fam Thiam

4 – Washington Mystics : Lauren Betts

5 – Chicago Sky : Gabriela Jaquez

6 – Toronto Tempo : Kiki Rice

7 – Portland Fire : Iyana Martín Carrión

8 – Golden State Valkyries : Flau’Jae Johnson (transférée à Seattle)

9 – Washington Mystics : Angela Dugalic

10 – Indiana Fever : Raven Johnson

11 – Washington Mystics : Cotie McMahon

12 – Connecticut Sun : Nell Angloma

13 – Atlanta Dream : Madina Okot

14 – Seattle Storm : Taina Mair

15 – Connecticut Sun : Gianna Kneepkens

Deuxième tour

16 – Seattle Storm : Marta Suárez (transférée à Golden State)

17 – Portland Fire : Frieda Bühner

18 – Connecticut Sun : Charlisse Leger-Walker

19 – Washington Mystics : Cassandre Prosper

20 – Los Angeles Sparks : Ta’Niya Latson

21 – Chicago Sky : Latasha Lattimore

22 – Toronto Tempo : Teonni Key

23 – Golden State Valkyries : Ashlon Jackson

24 – Los Angeles Sparks : Chance Gray

25 – Indiana Fever : Justine Pissott

26 – Toronto Tempo : Saffron Shiels

27 – Phoenix Mercury : Inès Pitarch-Granel

28 – Atlanta Dream : Indya Nivar

29 – Las Vegas Aces : Janiah Barker

30 – Washington Mystics : Darianna Littlepage-Buggs

Troisième tour

31 – Dallas Wings : Zee Spearman

32 – Chicago Sky : Tonie Morgan

33 – Connecticut Sun : Serah Williams

34 – Washington Mystics : Rori Harmon

35 – Los Angeles Sparks : Amelia Hassett

36 – Toronto Tempo : Charlise Dunn

37 – Portland Fire : Taylor Bigby

38 – Golden State Valkyries : Kokoro Tanaka

39 – Seattle Storm : Grace VanSlooten

40 – Indiana Fever : Jessica Timmons

41 – New York Liberty : Manuela Puoch

42 – Phoenix Mercury : Eszter Ratkai

43 – Atlanta Dream : Kejia Ran

44 – Las Vegas Aces : Jordan Obi

45 – Minnesota Lynx : Lani White