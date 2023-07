Draymond Green allume un gars drafté avant lui : “il ne ressemble pas à un joueur de basket”

Draymond Green est célèbre pour se souvenir précisément de tous les joueurs draftés avant lui en 2012, soit 34 noms. Lors de son passage dans le podcast de Paul George, là où il avait notamment expliqué la manière dont il envisageait de défendre sur Victor Wembanyama, Green a donné le nom du joueur sélectionné avant lui il y a 11 ans qui l'a le plus choqué ou vexé à l'époque. Attention, ceci est une attaque totalement gratuite.

"Ce n'est pas pour discréditer qui que ce soit, mais Andrew Nicholson a été drafté avant moi, en 19e position. En ce qui concerne le fait de gagner des matches, la moitié du boulot c'est déjà de ressembler à un joueur de basket. Quand tu es sur le terrain, que tu regardes de l'autre côté du terrain et que tu vois des mecs qui n'ont pas la dégaine d'un joueur de basket, tu perds automatiquement le respect que tu pourrais avoir pour eux. Et lorsque tu perds ce respect, tu fais des choses que tu n'aurais pas faites en temps normal.

Ce mec (Nicholson) ne ressemble même pas vraiment à un joueur de basket. Il a un corps bizarre. Ne vous méprenez pas, je n'ai moi-même pas un corps d'un Adonis. Mais lui marche comme ça (il se balance de droite à gauche, NDLR) et parle comme ça (il mime une voix grave et molle). Il n'y a pas moyen que ce mec soit meilleur que moi au basket.

C'est vraiment celui qui m'a particulièrement foutu les nerfs quand je l'ai vu être pris avant moi".

La carrière d'Andrew Nicholson en NBA n'aura pas été inoubliable. Le Canadien a joué pour Orlando, Washington et Brooklyn entre 2012 et 2018, avant de partir à l'étranger, en Chine et en Corée du Sud. Il porte aujourd'hui le maillot des Bay Area Dragons, à Hong Kong.

Draymond Green : son plan pour défendre sur Victor Wembanyama