Draymond Green, une attitude douteuse qui fait jaser…

Après une bonne période, les Golden State Warriors connaissent, à nouveau, des difficultés. Avec le retour de Stephen Curry, les Dubs ont besoin de retrouver la bonne formule. Mais lors de la défaite face à l'Oklahoma City Thunder (128-137), certaines attitudes ont fait parler. Notamment de la part de Draymond Green.

Considéré comme un cadre des Dubs, l'intérieur doit apporter son énergie à ses coéquipiers. Mais particulièrement frustré, le vétéran de 33 ans n'a pas montré l'exemple contre OKC. Au contraire, juste avant la pause, une action a fait jaser...

Agacé par un oubli de Jordan Poole, qui ne l'a pas servi, Green s'est totalement désintéressé du jeu alors que Klay Thompson a tenté de le trouver. Résultat : un ballon perdu et une contre-attaque pour le Thunder, qui n'a pas marqué malgré le repli défensif inexistant du natif de Saginaw.

De la part de Draymond Green, il s'agit tout de même d'une surprise. D'ailleurs, ce dernier a refusé de s'arrêter devant les médias...

A frustrated Draymond appears to give up on the play which resulted in a turnover … pic.twitter.com/uemOduLvG6

