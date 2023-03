Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Magic : 134-123

Wizards @ Pistons : 119-117

Hornets @ Knicks : 112-105

Sixers @ Wolves : 117-94

Nets @ Rockets : 118-96

Warriors @ Thunder : 128-137

Jazz @ Mavs : 117-120

Grizzlies @ Lakers : 103-112

Le classement

Podcast #81 : Nos affiches de rêve pour les playoffs et le point sur Ja Morant

- C'était couru d'avance. Les articles et les podcasts consacrés à la superbe dynamique des Knicks s'étaient multipliés ces derniers jours. Comme à chaque fois dans ce cas-là, l'équipe a vu sa série de victoires s'interrompre brutalement. Après 9 victoires de suite, New York a perdu à domicile contre Charlotte, l'un des cancres de la NBA.

Les Knicks menaient pourtant de 16 points à la pause et se dirigeaient vers un 10/10. Que ce soit à cause de la fatigue accumulée (ils ont joué deux prolongations contre Boston 48 heures plus tôt) ou par relâchement mental, les joueurs de Tom Thibodeau ont complètement lâché en deuxième mi-temps. Le trio Oubre-Rozier-Hayward (75 pts) a fait ce qu'il a voulu et personne à NY n'a pu stopper la spirale et le 62-39 sur les deux derniers quarts.

Il s'agit de la première défaite de Josh Hart avec sa nouvelle équipe, mais celle-ci ne doit évidemment pas remettre en cause tout ce qui a été bon ces derniers temps à cause de ce coup d'arrêt.

- Les Nets ont profité de l'aubaine pour revenir à une victoire des Knicks. Brooklyn a disposé de Houston sans trop trembler et avec un Mikal Bridges (30 pts) toujours sur son nuage. L'ancien ailier des Suns a signé trois matches de suite à au moins 30 points, ajoutant cette fois 5 passes, 2 contres et une interception.

- Même sans Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday, les Bucks sont redoutables et capables de battre à peu près n'importe qui. Milwaukee a remporté un 18e match en 19 rencontres en allant s'imposer à Orlando cette nuit. Pour pallier l'absence des deux tauliers, Brook Lopez (26 pts), Khris Middleton ( 24 pts), Jevon Carter (24 pts), Bobby Portis (16 pts, 11 rbds) et Jae Crowder (15 pts) se sont relayés pour assommer le Magic avec une adresse insolente (59%).

On a le sentiment que les Bucks ne seront plus rejoints au classement général, tant leur dynamique est impressionnante.

- Les Warriors sont toujours désespérants à l'extérieur et on les encore vu cafouiller hors de leurs bases cette nuit contre OKC. Les 40 points de Stephen Curry n'ont pas suffi à gommer ce qui ressemble parfois à un étonnant manque d'alchimie et de concentration, dont Shai Gilgeous-Alexander (33 pts) et Josh Giddey, auteur d'un petit récital et du septième triple-double de sa carrière (17 points, 17 passes, 11 rebonds) se sont délectés.

La frustration était de mise pour Golden State, à l'image de ce caca nerveux de Draymond Green, exaspéré de ne pas être servi par Jordan Poole et plus assez concentré pour éviter la perte du ballon dans la foulée.

Ousmane Dieng a lui fait une nouvelle bonne apparition pour le Thunder avec 11 points, 5 rebonds et 2 interceptions en 19 minutes.

- Même sans James Harden et après un démarrage timide, les Sixers ont pris le dessus sans trop de mal sur les Wolves à Minneapolis pour mettre un peu plus la pression à Boston au classement. Philadelphie s'est sans surprise appuyé sur Joel Embiid pour enfoncer la raquette des locaux, le Camerounais finissant avec 39 points au compteur, aidé par Tyrese Maxey (27 pts).

Ce road trip de cinq matches s'est avéré très positif pour la troupe de Doc Rivers, qui a remporté quatre de ses cinq rencontres. Côté Wolves, Rudy Gobert n'a pas eu l'impact espéré pour freiner Embiid et a terminé le match avec 6 points et 9 rebonds à 2/6.

Joel Embiid tonight in the Sixers W: 39 points

7 rebounds

4 assists

3 blocks

4 threes 💪 pic.twitter.com/1RSfGgZSWq — NBA (@NBA) March 8, 2023

- Anthony Davis a fini avec le nez en sang et le public de la Crypto.com Arena a tremblé quelques secondes. Ce n'était qu'une petite alerte et un coup de coude mal placé de David Roddy. Rien qui pouvait empêcher "AD" et les Lakers de poursuivre leur opération "qualif pour le play-in" face à des Grizzlies déplumés. Davis a posé 30 points, 22 rebonds, 3 passes et 2 contres, pour guider L.A. vers une 7e victoire en 10 matches et la 9e place à l'Ouest.

Les Lakers n'auraient sans doute pas pu dominer Memphis sans l'impact plus impressionnant visuellement que statistiquement d'Austin Reaves, au four et au moulin et épatant d'énergie et de justesse (17 pts, 7 pds, 4 rbds, 1 stl).

30 points

22 rebounds

3 assists Anthony Davis was DOMINANT in the Laker W 😤 pic.twitter.com/9YBZfHPSAt — NBA (@NBA) March 8, 2023

- Dallas avait interdiction de fauter à domicile contre le Jazz, qui se déplaçait au Texas sans Walker Kessler, ni Jordan Clarkson. Les choses n'ont pas été aussi simples que ça et les Mavs ont transpiré, mais l'essentiel est là. Le coup de chaud de Kyrie Irving dans le 4e quart-temps (il y a inscrit 18 de ses 33 points et un shoot clutch à 2 minutes de la fin) et un run de 8-0 pour inverser la tendance autour du money time ont permis à Dallas de se sortir du guêpier. Luka Doncic a ajouté 29 points, 10 rebonds et 6 passes, avec une alchimie toujours en cours de développement avec Kyrie.

Grâce à ce succès et à la défaite des Warriors, l'opération est parfaite pour Dallas, qui prend provisoirement la 5e place à l'Ouest.

Kyrie and Luka combined for 62 points in the Dallas W 💪 Kyrie: 33 PTS, 6 REB, 8 AST

Luka: 29 PTS, 10 REB, 6 AST pic.twitter.com/h0voD7P1he — NBA (@NBA) March 8, 2023

- Si les Wizards se qualifient pour les playoffs, ou même pour le play-in, pour une petite victoire, il faudra se souvenir de ce panier au buzzer de Daniel Gafford cette nuit à Detroit, après avoir été plus vif (et l'avoir gentiment poussé) que Livers.