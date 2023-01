Draymond Green calme l’insouciance de Ja Morant

"Qui je regarde dans la Ligue en me disant que je vais devoir les affronter ? Les Celtics. Personne à l'Ouest ? Non, je suis bien à l'Ouest." Le 23 décembre dernier, le meneur des Memphis Grizzlies Ja Morant a affiché une nouvelle fois sa grande confiance en lui et en son équipe. Et sans surprise, Draymond Green a décidé de le reprendre...

Dans les faits, la franchise du Tennessee occupe pourtant bel et bien la première place à l'Ouest. A égalité avec les Denver Nuggets. Et on peut comprendre le discours ambitieux de Morant. Mais de son côté, l'intérieur des Golden State Warriors a tenu à lui faire un rappel.

"Je sais que tout le monde a envie d'entendre ce que j'ai à dire sur les propos de Ja. Je pense que vous savez déjà comment je me sens à ce sujet. J'ai beaucoup d'amour et de respect pour Ja. Un jeune leader qui permet à ses gars de croire en ce qu'il croit. Il s'agit d'une chose puissante en tant que leader. Il l'a. Il l'a depuis son premier jour et on peut le voir depuis qu'il a posé les pieds à Memphis. Cependant, je ne suis pas sûr qu'il soit capable de faire croire ça à ses gars. Il est bien à l'Ouest... Oui Ja, tu es bien à l'Ouest ! Toi... Mais les Warriors sont à l'Ouest champion. Donc oui, tu es bien à l'Ouest Ja. Les Grizzlies par contre, c'est un sujet pour un autre jour", a ironisé Draymond Green pour son podcast.

La suite d'une petite rivalité qui commence à s'installer entre les deux équipes. Sans minimiser le talent de Ja Morant, Draymond Green sous-entend des lacunes collectives à Memphis. Un compte à régler en Playoffs ?

Draymond Green s’embrouille avec un fan des Bucks et le fait virer