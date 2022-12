Draymond Green s’embrouille avec un fan des Bucks et le fait virer

Lors de la large défaite des Golden State Warriors sur le parquet des Milwaukee Bucks (111-128), Draymond Green s'est fait remarquer. Et pas franchement sur le plan sportif. Au cours du troisième quart-temps, l'intérieur des Dubs a eu une embrouille avec un fan de la franchise du Wisconsin.

Alors que Giannis Antetokounmpo prenait tranquillement des lancer-francs, le joueur de 32 ans a échangé, pendant un bon moment, des amabilités avec un supporter. Et par la suite, Green a alerté les arbitres de cet incident pour faire virer de la salle l'homme en question.

Sur la demande du leader des Warriors, la sécurité est intervenue afin de s'occuper du problème. Devant les médias après la partie, Green a expliqué cette situation.

Ils rentrent chez eux et rient avec leurs copains. Donc quand tu peux te retenir, alerter l'arbitre et les faire sortir, c'est génial. Pour eux, il n'y a pas de réelles conséquences. Tu ne peux pas revenir voir le jeu, et même si tu es arrêté, rien ne se passe vraiment...

Alors que les Bucks ont annoncé une enquête autour de cette histoire, Draymond Green a déploré des "menaces sur sa vie". Une manière pour le vétéran de réclamer une meilleure protection pour les joueurs par rapport aux fans.

Draymond had this fan ejected from the Bucks-Warriors game 👀 pic.twitter.com/hCN5pO7USH

— Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2022