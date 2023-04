Draymond Green, ce “connard” sans qui Steph et Klay n’auraient pas eu la même carrière

Les Golden State Warriors n'auraient pas remporté quatre titres en 8 ans sans Draymond Green. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est Klay Thompson. Lors de son passage récent dans la cuisine de Serge Ibaka, Thompson a évoqué l'importance de Green dans la dynastie des Warriors et a expliqué pourquoi Stephen Curry et lui-même n'auraient sans doute pas connu la même carrière sans le caractériel Draymond.

On peut voir l'admiration et le respect que porte Klay Thompson à son coéquipier.

"Draymond est l'un des meilleurs passeurs qui soient, parce qu'il te passe te ballon et met immédiatement son corps devant le défenseur. C'est un geste très sous-coté. Steph et moi on compte beaucoup sur lui pour ça. Notre attaque est comme une horloge en marche avec plein de composants qui tournent et Draymond est un rouage essentiel.

Sans lui, je ne pense pas que Steph et moi aurions connu le même succès. On est des gars gentils. On n'a pas ce facteur intimidant en nous. Quand Draymond est arrivé aux Warriors et l'a mis dans le cinq, il a eu un tel impact... Ce n'est peut-être pas le plus doué techniquement, mais il fera absolument n'importe quoi pour gagner le match. Que ce soit énerver l'adversaire, plonger pour sauver une balle perdue, nous trouver dans des positions ouvertes...

J'ai un respect immense pour Draymond. Il a contribué à changer le jeu. Il n'y a pas beaucoup d'intérieurs capables de défendre et mener le jeu comme lui. Il nous permet, à Steph et moi, de jouer sans ballon. Il est le moteur de notre équipe.

Regarde dans chaque grande équipe qu'il y a eu. Il y avait toujours un mec un peu connard, comme Dennis Rodman, Bill Laimbeer... Je ne dis pas que c'est un connard (rires). Mais quand il est sur le terrain, Draymond est un animal différent. Son esprit de compétition est ce qui le fait avancer et ce qui nous fait avancer Steph et moi".