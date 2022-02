La suspension de Draymond Green lors des NBA Finals 2016 a probablement coûté le titre aux Golden State Warriors. Selon lui, elle lui a aussi coûté sa place dans l’histoire du sport.

Tout le monde s’en souvient, les Warriors menaient 3-1 dans ces finales, mais Draymond Green s’est retrouvé suspendu pour le Game 5. A cause d’une faute flagrante sur LeBron James. Son absence a aidé les Cleveland Cavaliers à initier l’une des remontées les plus mémorables de l’histoire des playoffs.

Mais ce n’est pas la seule conséquence qui fait regretter à Draymond Green cette suspension. Dans The Old Man & The Tree, il assure que c’est la raison pour laquelle il n’est pas dans la liste des 75 meilleurs joueurs all-time que la NBA a révélé cette saison :

« Le seul truc qui me dérange, quand j’y repense, c’est que j’aurais été MVP des Finales. Et ça, ça change totalement la narration. Bon courage pour me laisser hors de la liste des 75 meilleurs joueurs de la NBA si je suis MVP des Finales. Bon courage pour ne serait-ce que débattre du fait si je suis un Hall-of-Famer ou non si j’avais été MVP des Finales. Quand je regarde tout cela d’un point de vue égoïste, ce que je fais rarement, j’aurais été MVP des Finales (s’il n’avait pas été suspendu) et ça aurait changé toute l’histoire. »

Avant sa suspension, Draymond Green était le favori pour le titre de MVP des Finales. Il n’en était pas le meilleur joueur. LeBron James était bien évidemment au-dessus. Mais les Golden State Warriors étaient sur le point de gagner.

Si ce titre récompensait réellement le joueur le plus valuable des deux équipes et non le plus impactant du vainqueur, Andre Iguodala n’aurait pas été nommé l’année précédente.

Stephen Curry et Klay Thompson étaient légèrement en-dessous de leurs standards lors des trois premiers games alors que Draymond Green était impressionnant dans son rôle de couteau suisse de luxe.

D’ailleurs, si les Warriors avaient remporté ce match 7, il aurait eu le trophée malgré ce Game 5 raté. Son match 7 reste l’une des plus incroyables performances all-time en Game 7 des Finales NBA. Mais avec cette défaite, peu se souviennent de ses 32 pts (à 11/15), 15 rbds et 9 pds - mais aussi une brique à trois-points dans le money time…

« J’ai vraiment dominé ce match. Ça craint qu’on n’ait pas gagné parce qu’on n’arrêterait pas de parler de cette performance si nous avions gagné. Donc ça me soule. Mais il y a ce vieille adage : au final, on a ce qu’on mérite. Et j’ai eu ce que je mérité. Que ce soit juste ou pas - est-ce que j’aurais dû être suspendu ? Non, je ne l’ai pas frappé. J’ai eu une faute flagrante pour avoir essayé de le frappé. J’ai essayé, vraiment. Mais j’ai raté. »

Du Draymond Green classique : j’ai eu ce que je méritais, mais je n’aurais pas dû avoir une faute flagrante, et donc cette suspension. Faudrait savoir…

En tout cas, il est persuadé que ça lui a coûté sa place dans les 75. C’est son avis. On pourra aussi penser que d’autres MVP des Finales (Chauncey Billups ou Tony Parker) n’ont pas été nommés.

