Draymond Green, “un jeu d’échecs” pour contenir la vengeance de Jokic

Lors du Game 1 entre les Golden State Warriors et les Denver Nuggets (123-107), Draymond Green a réalisé un énorme travail devant Nikola Jokic. "Limité", le Serbe a "seulement" compilé 25 points, 10 rebonds et 6 passes décisives.

Une bonne copie, mais qui reste "acceptable" pour les Dubs par rapport aux qualités du MVP en titre. Avant le Game 2 la nuit prochaine, Green se prépare à un nouveau gros duel avec le natif de Sombor.

Et l'intérieur des Warriors s'attend à une grosse réponse de son adversaire.

"Il a quand même marqué 25 points. Vous ne pouvez pas verrouiller un grand joueur. Il est le MVP de la NBA pour une raison. Il est peut-être encore le MVP de la NBA pour une raison... Je sens qu'il va essayer de me mettre 40 points, 15 rebonds et 15 passes au prochain match.Il est énervé et va revenir pour se venger. C'est un joueur incroyable vraiment très, très, très dur à défendre. Quand je défends sur lui, je joue aussi aux échecs. Ce n'est pas seulement 'Bang, bang, je l'ai battu au poste'. Il faut jouer de plusieurs façons au sein d'un même match pour essayer de rivaliser", a analysé Draymond Green face à la presse.

En plus de son impact défensif, Draymond Green avait eu un apport XXL au Game 1 (12 points, 9 passes décisives et 6 rebonds). Et les Warriors ont clairement besoin de lui à ce niveau face à Nikola Jokic.

