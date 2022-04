Jordan Poole éclipse le retour de Curry, les Warriors sereins dans le game 1

Jordan Poole a vu Anthony Edwards et Tyrese Maxey claquer de grosses performances pour lancer leurs playoffs. Le jeune joueur des Warriors a du coup décidé de lui aussi se montrer très à son avantage pour son premier match de post-saison en NBA. Avec Stephen Curry de retour de blessure mais seulement en sortie de banc, Poole avait encore en partie les clés du camion et il n'a pas déçu Steve Kerr. Golden State s'est assez sereinement imposé (123-107) contre Denver dans le game 1 à domicile.

Jordan Poole (30 points à 9/13) n'a pas non plus semblé impressionné par l'enjeu, ni par la présence du MVP en titre (et peut-être en back to back), Nikola Jokic chez les Nuggets. En dehors d'un premier quart-temps serré et terminé sur un court avantage pour Denver, les Warriors ont affiché un visage maîtrisé. Jokic (25 pts) et Will Barton (24 pts) n'ont pas reçu le soutien dont ils avaient besoin pour créer la surprise contre le groupe piloté défensivement par un excellent Draymond Green (12 pts, 9 pds, 3 blks).

Anthony Edwards frappe fort pour ses débuts en PO, Minnesota surprend Memphis

Le comeback de Stephen Curry aura finalement été anecdotique et c'est sans doute la meilleure nouvelle de ce game 1 pour Golden State. Le meneur californien a joué 22 minutes en sortie de banc et a inscrit 16 points, sans avoir à trop tirer sur la corde d'emblée.

Les Nuggets vont devoir montrer d'autres choses dans les rencontres qui suivent, sans quoi le génie de Nikola Jokic ne pourra pas pas éclipser les lacunes de l'équipe comme durant toute la saison régulière.

Jordan Poole was HOOPING in his playoff debut, dropping 30 pts (9/13 FGM) and draining 5 three-pointers to power the @warriors to the Game 1 W! #DubNation Game 2: NUGGETS vs. WARRIORS

Monday, 10pm/et on TNT pic.twitter.com/caYOo5kNZF — NBA (@NBA) April 17, 2022

Tyrese Maxey phénoménal, Philadelphie corrige Toronto d'entrée