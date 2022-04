Tyrese Maxey phénoménal, Philadelphie corrige Toronto d’entrée

Cette génération de jeunes joueurs NBA est saisissante. Peu de temps après le carton d'Anthony Edwards dans le game 1 contre Memphis, c'est Tyrese Maxey, son camarade de la promotion 2020, qui a fait péter les compteurs pour offrir un début rêvé à son équipe en playoffs. Les Sixers n'ont pas souffert une seconde contre des Raptors qui avaient pourtant toutes les armes pour les gêner d'entrée et cette première manche a été une formalité (131-111).

Maxey était tout simplement inarrêtable, de près comme de loin, et boucle cette première sortie avec 38 points à 14/21, sans que Joel Embiid (19 pts, 15 rbds à 5/15) et James Harden (22 pts, 14 pds) n'aient à se montrer adroits. Ce n'était qu'un game 1, mais la facilité avec laquelle Tyrese Maxey, Tobias Harris (26 pts) et leurs coéquipiers ont disséqué la défense de Toronto est presque étonnante tant on imaginait la longueur et les qualités athlétiques des Canadiens susceptibles de les gêner.

Touché à la cheville, Scottie Barnes a quitté le terrain un peu plus tôt que ses coéquipiers et passera une IRM dans les prochaines heures. Philadelphie s'est rassuré et a pris cette série par le bon bout. Il s'agira de confirmer dans 48 heures, mais aussi à partir du game 3 dans l'Ontario, sans Matisse Thybulle, interdit de séjour sur le sol canadien en qualité de non-vacciné.

The @sixers were powered by the amazing play of @TyreseMaxey (38 PTS) in their Game 1 victory!

🔥 38 PTS (14/21 FGM), 5 3PM 🔥

