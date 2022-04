On sentait bien en arrivant dans ces playoffs qu'Anthony Edwards était plus tranquille et décomplexé que stressé par l'enjeu. Pour le premier match de post-saison de sa carrière en NBA, "Ant-Man" a été fidèle à lui-même : insouciant et productif. Edwards a activement contribué à la victoire (130-117) des Wolves dans le game 1 sur le parquet de Memphis, dans une partie divertissante et animée, qui semble promettre une série particulièrement agréable à suivre.

Avec 36 points à 50%, quelques tirs fous et une propension à éteindre les révoltes des Grizzlies, Anthony Edwards a montré qu'il n'était pas un jeune joueur comme les autres. Grâce à cette performance, il est devenu le quatrième joueur de moins de 21 ans à marquer au moins 35 points dans un match de playoffs NBA après Magic Johnson, Derrick Rose et Tyler Herro.

🐺 @theantedwards_ was feeling it in his playoff debut dropping 36 points to give the @Timberwolves the 1-0 series lead! 36 PTS | 6 AST | 2 BLK | 4 3PM

Tues. 8:30pm/et on NBA TV#NBAPlayoffs presented by Google Pixel

Memphis a été bousculé plus que d'ordinaire et n'a pas eu le même contrôle sur les événements qu'en saison régulière. Karl-Anthony Towns, bien que léger en défense, a lui aussi fait mal (29 pts, 13 rbds), ne serait-ce que psychologiquement lorsqu'il a postérisé Jaren Jackson Jr dans le 3e quart-temps.

HIS NAME IS KARL-ANTHONY TOWNS 💥#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on ESPN

Jaren Jackson a d'ailleurs vécu une sale soirée en étant contraint de gérer un problème de fautes, sans parvenir à avoir de l'impact en attaque pour compenser. Ja Morant (32 pts, 8 pds) et Dillon Brooks (24 pts) ont eu du répondant, mais même les seconds couteaux de Minnesota étaient inspirés, à commencer par Malik Beasley (24 pts) et Jaden McDaniels (15 pts, 7 rbds).

Ce n'était évidemment qu'un game 1, mais les Grizzlies ont compris qu'ils avaient à faire à une équipe jeune et absolument pas stressée par ce contexte nouveau pour la plupart des joueurs du groupe.

