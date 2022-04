Rudy Gobert ignoré mais énorme, Utah prend le game 1 à Dallas

Utah Jazz 99-93 Dallas Mavericks

Le premier match du 1e tour des playoffs NBA 2022 a déjà vu une petite surprise se produire. On dit bien une petite, puisqu'il était tout à fait possible d'imaginer Dallas chuter à domicile en l'absence de Luka Doncic. Toujours blessé au mollet, le Slovène a assisté depuis le banc à la courte défaite des siens face au Jazz. Evidemment, débuter une série dans laquelle on a l'avantage du terrain par un revers à domicile, ça peut sentir le roussis. Surtout en sachant que Doncic est incertain pour le game 2...

Néanmoins, il faut reconnaître aux Texans le fait d'avoir réussi un match plus qu'honnête malgré les circonstances. Sans leur playmaker et superstar, les joueurs de Jason Kidd se sont accrochés et ont même refait leur retard dans le 4e quart-temps pour coller aux basques de Rudy Gobert (5 points, 17 rebonds, 3 contres) et de ses coéquipiers. Il a fallu un panier à 3 points de Royce O'Neale dans la dernière minute de jeu pour décourager les Mavs et leur faire comprendre qu'ils débuteraient cette série à 0-1.

Royce O'Neale knocks down the clutch bucket to extend the @utahjazz lead late in Game 1!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel on ESPN pic.twitter.com/fizO4eY4rb — NBA (@NBA) April 16, 2022

Si Donovan Mitchell (32 pts à... 10/29) et Bojan Bogdanovic ont été les membres les plus tranchants du Jazz en attaque, le rôle de Rudy Gobert a de nouveau été fondamental. Le pivot des Bleus a été, sciemment ou non, totalement inutilisé en attaque (0/1), mais a été monstrueux en défense, comme à son habitude. Si Dallas n'a marqué que 93 points, c'est avant tout parce que le général défensif qu'est Gobert a parfaitement piloté ses troupes et été énorme en termes de dissuasion et de QI basket dans sa moitié de terrain.

Autant vous le dire, il est probable que de nouveaux montages vidéo de Rudy ignoré sous le panier malgré un match-up favorable voient le jour d'ici demain. On ne veut pas en faire une tonne sur les choix de Donovan Mitchell, pour ne citer que lui, mais il y avait encore moyen d'impliquer UN TOUT PETIT PEU plus Gobert. C'est sans conséquences pour le moment, mais attention dans une configuration où Dallas aura Doncic...

[ITW] Rudy Gobert nous parle des Bleus, du MVP et de son image aux USA