Jordan Poole, le plus grand échec de vétéran de Draymond Green

L'incident avec Jordan Poole représente le plus grand échec de Draymond Green en tant que vétéran aux Golden State Warriors.

En octobre 2022, la saison (l'histoire ?) des Golden State Warriors a connu un tournant : l'incident entre Draymond Green et Jordan Poole à l'entraînement. Provoqué par son ancien partenaire, l'intérieur des Dubs a craqué en l'agressant physiquement.

Un coup de poing qui a suscité de nombreux débats avec une fuite de la vidéo sur les réseaux sociaux. Finalement, pour tourner la page avec cette histoire, les Californiens ont envoyé Poole aux Washington Wizards en juin 2023.

Lucide sur ses responsabilités dans cette histoire, Green voit ce dérapage comme "l'un des plus grands échecs" de sa carrière de vétéran.

"L'un de mes plus grands échecs, en tant que vétéran, a été l'incident avec Jordan Poole. Il m'a fallu vivre cet échec avec lui. A son arrivée, il avait choisi son casier à côté de moi car il voulait apprendre de moi. Je passais beaucoup de temps avec lui, je m'investissais avec lui, et j'ai tout gâché.

Je ne me suis jamais senti aussi malheureux dans la plupart des choses de ma vie, c'est donc l'un de mes plus grands échecs. Cela m'a beaucoup appris. Cela m'a montré comment être un meilleur vétéran pour Jonathan Kuminga, comment être un meilleur vétéran pour Moses Moody.

Mais j'ai dû passer par là pour apprendre. Ça craint. Maintenant que je suis vétéran et que j'ai envie de m'investir pour ces joueurs, je pense que la chose la plus importante pour moi est d'apprendre à le faire. Dans le cas de Poole, je voulais m'investir pour lui aussi et je l'ai fait, mais je ne savais pas forcément comment faire.

Et parce que je ne savais pas, cela nous a conduits à ce moment dont on ne peut pas revenir", a commenté Draymond Green pour son podcast.

Une expérience marquante dans la carrière de Draymond Green. Et également dans celle de Jordan Poole.

