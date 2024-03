Avec son panier fou pour la victoire contre les Denver Nuggets (107-105) dimanche, Kyrie Irving a impressionné son monde. Encore une fois, le meneur de jeu des Dallas Mavericks a fait étalage de ses qualités offensives avec un tel tir.

Et pour Draymond Green, l'ex-joueur des Cleveland Cavaliers est tout simplement le meilleur scoreur de la NBA. Devant même un certain Kevin Durant. Ancien coéquipier de l'ailier aux Golden State Warriors, l'intérieur a expliqué son analyse.

"Kyrie Irving est le scoreur que le monde voit en Kevin Durant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il existe parfois des choses que l'on peut faire face à Kevin pour lui rendre la tâche un peu plus difficile. Pourquoi ? Car il fait 2,11m et qu'il dribble beaucoup.

Et il y a des moments où, à cause de sa taille, si tu as le bon tempo, tu peux lui mettre la pression et lui rendre les choses un peu plus difficiles. Kyrie, tu ne peux rien faire pour lui compliquer la tâche. On ne peut pas rendre le jeu difficile pour Kyrie.

C'est l'un des meilleurs tireurs à trois points, l'un des meilleurs à mi-distance, si ce n'est le meilleur. Il est sans doute le meilleur finisseur de la NBA. Comme on a pu le voir, il est capable de faire des floaters avec les deux mains. Il peut finir avec les deux mains à l'approche du cercle.

Kyrie peut aussi changer de main et tirer à mi-distance de la main gauche. Si vous le mettez dans une mauvaise position, il peut tout simplement tirer. En fait, il n'y a rien que vous puissiez faire pour empêcher Kyrie de marquer", a partagé Draymond Green pour son podcast.

Visuellement, Kevin Durant a toujours dégagé une facilité déconcertante pour marquer. Avec une vraie fluidité dans son tir. De son côté, Kyrie Irving a toutes les armes offensives pour punir une défense. Et entre les deux, Draymond Green a donc fait son choix.

Luka, Kyrie et Dallas peuvent-ils créer la surprise ? – Ep #137