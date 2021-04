Draymond Green, le « maître » de la passe a encore frappé

Draymond Green a seulement marqué 2 points face aux Denver Nuggets (118-97). Et pourtant, l'impact de l'intérieur des Golden State Warriors sur ce match a été énorme. Outre ses 12 rebonds captés, le joueur de 31 ans a distribué 19 passes décisives !

Un total impressionnant, surtout pour un intérieur. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas d'une surprise. Dans sa carrière, Green a toujours eu cette facilité à trouver ses partenaires et à créer de bons décalages.

Et malgré les années passées avec lui, Stephen Curry reste toujours autant impressionné par ses qualités.

"Quand il est dans un rythme comme ça, où il implique tout le monde, et qu'il a une soirée de type Draymond où marquer n'est pas vraiment ce qui fait la différence, il a un impact sur les choses intangibles.

Et il rend tout le monde meilleur en donnant la balle dans le bon temps, les autres peuvent finir. C'est le joueur de basket le plus intelligent avec lequel j'ai joué, et ça se voit dans des moments et des matchs comme ce soir où il trouve le moyen d'avoir un impact sur la victoire à sa façon.

Exécuter l'angle, la vitesse et le timing de la passe, quoi que ce soit - c'est un maître en la matière", a analysé Stephen Curry pour ESPN.