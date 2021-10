Draymond Green refuse de faire pression sur Andrew Wiggins

Comme Kyrie Irving aux Brooklyn Nets, Andrew Wiggins ne peut pas, pour le moment, disputer les matches à domicile des Golden State Warriors. En raison de la législation à San Francisco, l'ailier ne peut pas jouer sans se faire vacciner contre le Covid-19.

Pour l'instant, l'ancien des Minnesota Timberwolves se montre hésitant à ce sujet. En tant que leader des Dubs, Draymond Green va-t-il tenter de jouer un rôle dans ce dossier ? Refus catégorique de l'intérieur !

"C'est personnel pour lui, lié à la santé et à sa famille. Nous avons affaire à un sujet qui, pour moi, s'est transformé en une guerre politique lorsque vous parlez de personnes vaccinées et de personnes non vaccinées. Je pense que c'est devenu très politique.

Je ne suis pas en position de lui dire ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Et en tant que leader de son équipe, je ne vais pas aller le voir et lui dire : 'Hé, mec, on a vraiment besoin de...' . Non, vous faites ce que vous ressentez.

Il s'agit de votre choix personnel par rapport à ce que vous faites avec votre corps. Ce n'est pas à moi de lui dire ce qu'il doit ou ne doit pas faire avec le sien. Parce qu'il ne va pas venir me dire ce que je dois faire avec mon corps", a résumé Draymond Green devant les médias.