Draymond Green dénonce un scandale pour le ROY

L'intérieur des Golden State Warriors Draymond Green a dénoncé une injustice pour le trophée de rookie de l'année.

Au terme d'une belle bataille, Cooper Flagg a été nommé rookie de l'année devant Kon Knueppel. Le prodige des Dallas Mavericks a devancé le talent des Charlotte Hornets de 26 points. Et pour Draymond Green, le dénouement de ce trophée représente un scandale.

Pourquoi ? Car par rapport au faible écart entre les deux jeunes hommes, l'intérieur des Golden State Warriors considère que les votes ont été influencés par le dénouement de la saison des Hornets, éliminés en Play-in avec deux performances ratées de Knueppel.

Selon Green, le Play-in n'aurait pas dû avoir un impact.

"Je pensais que Kon Knueppel allait l’emporter. Je ne suis pas surpris que ce soit finalement Cooper Flagg le vainqueur. Cependant, je trouve ça vraiment merdique ce qui est arrivé à Knueppel dans ce cas précis, car je suis presque sûr qu’il a été pénalisé pour ses performances en Play-in.

Flagg, lui, n’a pas eu l’occasion de jouer le Play-in. Knueppel se retrouve pénalisé pour un match auquel l’équipe de l’autre gars n’était pas assez bonne pour se qualifier. Il est sanctionné pour sa prestation lors de ce match en particulier.

Alors qu'il a contribué toute la saison à mener son équipe jusqu'à cette rencontre", a pesté Draymond Green pour son podcast.

Un argument qui peut se comprendre. Et effectivement, plusieurs observateurs ont admis qu'ils avaient pris en compte le Play-in pour trancher en faveur de Cooper Flagg. Un fonctionnement à revoir du côté de la NBA ?

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