Draymond Green, la solution à un gros problème des Warriors ?

Depuis le début de la saison, les Golden State Warriors se montrent irréguliers. Excellents à domicile, mais catastrophiques à l'extérieur, les champions NBA en titre cherchent des solutions. Et comme souvent ces dernières années, Draymond Green pourrait représenter une partie de la solution.

Malgré des statistiques moyennes, l'intérieur a toujours un impact important sur le jeu de Golden State. Et avec son expérience, il a la confiance de l'entraîneur Steve Kerr pour remettre de l'ordre dans la "second-unit" des Dubs.

En effet, sans Stephen Curry sur le parquet, les Warriors connaissent souvent des passages à vide. Et Green va tenter de montrer la voie à suivre aux remplaçants.

"Je pense que c'est très important. Ce n'est pas seulement par rapport aux points perdus, mais c'est surtout l'énergie perdue. Après, vous essayez de revenir de ça, et parfois c'est impossible à surmonter.

L'important, c'est donc de s'assurer que nous sommes tous capables de maintenir un niveau d'énergie nécessaire pour gagner à un haut niveau. Il s'agit de mon objectif. Tout d'abord, il faut ralentir le rythme de cet 'unit'. Elle ne devrait pas jouer sur le même tempo que la première.

Elle doit se montrer plus méthodique, avec des schémas répétés et structurés. Ensuite, le plus important, elle doit défendre. Car son rôle, ce n'est pas de créer un avantage mais de le maintenir", a rappelé Draymond Green en conférence de presse.