La sanction est tombée pour Draymond Green

Draymond Green peut prendre s'estimer heureux. Il ne s'en sort pas si mal en écopant de cinq matches de suspension sans salaire suite à sa clé d'étranglement sur Rudy Gobert lors du match entre les Minnesota Timberwolves et les Golden State Warriors mardi dernier.

Green étrangle Gobert, McDaniels et Thompson se chauffent : 3 joueurs expulsés !

La NBA a pris une décision rapide après avoir revisionné les images et mené son enquête. Joe Dumars, président exécutif de la ligue, a reconnu que l'historique du quadruple champion a pesé dans le processus. Expulsé à de nombreuses reprises, parfois pour des pétages de plomb, Green a notamment été suspendu lors des derniers playoffs pour avoir marché sur Domantas Sabonis. Ou même lors du Game 5 des finales 2016.

Certains journalistes et analystes s'attendaient à une sanction beaucoup plus lourde pour le joueur de 33 ans. Steve Kerr a minimisé le comportement du vétéran après le match, en estimant que Rudy Gobert avait sa main sur la nuque de Klay Thompson et que Draymond Green serait donc intervenu pour défendre son coéquipier. Version contestée par le Français, qui assure avoir uniquement cherché à séparer Thompson et Jaden McDaniels, dont l'altercation est à l'origine de cette mêlée générale et donc du geste de Draymond.

McDaniels, Thompson et Gobert ont tous les trois écopé de 25 000 dollars en guise d'amende. Green manquera donc les 5 prochains matches (Le Thunder deux fois, les Rockets, les Suns et les Spurs) et perdra un peu plus de 700 000 dollars dans l'affaire.

Rudy Gobert : « Quand Curry n’est pas là, Green fait tout pour se faire expulser »