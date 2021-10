Draymond Green, une petite pique envers ses dirigeants ?

Les Golden State Warriors courent après leur gloire passée – très récente et pourtant déjà lointaine – et un futur qu’ils espèrent brillant. Pour être plus clair : d’un côté, les dirigeants misent sur leurs cadres pour la ramener vers les sommets mais ils veulent aussi offrir aux jeunes talents de l’équipe des opportunités de se développer. Deux objectifs contradictoires selon Draymond Green.

« Historiquement, ça n’a jamais marché. Mais c’est le plan choisi donc peu importe ce que j’en pense, c’est la route vers laquelle on se dirige », note l’intérieur All-Star.

James Wiseman, Moses Moody ou encore Jonathan Kuminga sont des joueurs doués et prometteurs. Mais ils découvrent à peine la NBA – les deux derniers cités sont des rookies – et feront forcément des erreurs. Il est très rare que des basketteurs aussi jeunes contribuent à faire gagner une équipe à ce niveau. Même quand ils font des statistiques. Autrement dit, ils ont besoin de minutes pour se développer mais ces minutes pourraient pénaliser les résultats des Warriors.

Jordan Poole, la belle surprise des Warriors cette saison ?

C’était notamment le cas l’an dernier avec Wiseman, que Steve Kerr a fini par sortir du cinq majeur. Draymond Green le sait bien. Lui, Stephen Curry et Klay Thompson sont encore dans leur « prime » mais ils ont besoin d’être entourés de vétérans chevronnés pour vraiment viser le titre. Des joueurs que les Californiens auraient pu récupérer en sacrifiant un ou deux de leurs gamins.

Sauf qu’une partie de l’encadrement ne le voit pas de cette manière. Et c’était (c’est toujours ?) une source de tension entre différents membres de l’organigramme. Kerr étant probablement du côté de ses cadres tandis que le proprio Joe Lacob préfère anticiper l’avenir. La saison promet d’être intrigante et très intéressante.