Jordan Poole, la belle surprise des Warriors cette saison ?

Les Golden State Warriors jouent sur deux tableaux cette saison. D’un côté, ils tiennent absolument à rester compétitifs pour offrir à Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green des opportunités pour aller à nouveau loin en playoffs. De l’autre, ils comptent bien développer des jeunes joueurs pour préparer l’avenir de la franchise. James Wiseman, Jonathan Kuminga, Moses Moody ou encore Jordan Poole. 28ème choix de la draft 2019, le dernier nommé est peut-être en bonne voie pour « exploser » cette saison.

« Je sais que Jordan va beaucoup jouer cette année », prévient déjà Steve Kerr. « Il domine lors des matches d’entraînement. Son niveau de confiance n’a jamais été aussi élevé. Peu importe qu’il soit titulaire ou non, il va avoir beaucoup de temps de jeu. »

Jordan Poole tournait à plus de 8 points par match lors de sa première saison dans la ligue, il y a deux ans. Mais avec des mauvais pourcentages et sans franchement séduire. Il s’était rattrapé lors du deuxième exercice en finissant fort, avec cette fois-ci plus de 12 points au compteur et 35% derrière l’arc. Les jeunes joueurs passent traditionnellement un cap lors de leur troisième saison. C’est donc le moment pour lui de se montrer encore plus.

Surtout qu’il y a une place à prendre dans le cinq majeur. Non seulement en l’absence de Klay Thompson – en convalescence jusqu’à Noël – mais aussi peut-être celle d’Andrew Wiggins, qui refuse de se faire vacciner et pourrait donc manquer tous les matches à domicile. Poole sera en concurrence avec Damion Lee, un meilleur défenseur. Mais quoi qu’il arrive, il devrait passer une bonne vingtaine de minutes sur le parquet chaque soir. Histoire d'allumer les défenses.

