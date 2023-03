Du calme, LeBron ne reviendra sans doute pas plus tôt que prévu

On apprenait ce matin que la convalescence de LeBron James se passait plutôt bien et qu'un retour anticipé était à prévoir. Brian Windorst d'ESPN, qui a couvert LeBron pendant de longues années et connait bien l'animal, a tenu à nuancer cette rumeur.

"Non, LeBron n'est pas proche du retour, d'après ce que l'on me dit. Je sais que tout le monde parle de trois semaines, mais il est assez clair pour moi que c'est seulement après ces trois semaines qu'il sera officiellement réévalué. Cela ne signifie pas qu'il va revenir dans trois semaines", a expliqué l'insider.

Les Lakers font mieux que survivre sans le "King" et ont remporté quatre de leurs six derniers matches, notamment grâce à un Anthony Davis de gala. Récupérer LeBron James avant la fin de la saison régulière serait un atout incroyable pour les Californiens, toujours dans le coup pour participer au play-in tournament et pas du tout éliminés de la course à la qualification directe pour les playoffs. Ils sont pour le moment 9e, avec deux victoires de moins que le 6e, Golden State.

