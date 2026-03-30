La vengeance est un plat qui se mange froid. 36 ans après avoir été éliminé par Duke sur un panier au buzzer de Christian Laettner, UConn a créé la sensation (73-72) en privant les Blue Devils du Final Four du Tournoi NCAA 2026 sur un panier dramatique. A 0.4 seconde du terme, les Huskies ont profité d'une perte de balle de Cayden Boozer (le frère de Cameron) pour arracher la victoire sur un tir de Braylon Mullins. UConn, qui va disputer le Final Four pour la 3e fois en 4 ans, a réussi un comeback mémorable en remontant 19 points pour choquer l'un des favoris du Tournoi.

OH MY GOODNESS 😱 UCONN LEADSSSS UNBELIEVABLE #MarchMadness pic.twitter.com/IPX2JWiw0b — NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2026

Après les victoires de Michigan contre Tennessee (95-62), d'Arizona contre Purdue (79-64) et d'Illinois contre Iowa (71-59), le Final Four de cette édition 2026 est connu : UConn affrontera Illinois, alors qu'Arizona et Michigan se disputeront l'autre ticket pour la finale.