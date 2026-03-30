Duke prend la porte sur un tir fou, le Final Four est connu !

Duke a pris la porte au Tournoi NCAA après un panier miraculeux quasiment au buzzer de la part de UConn.

Duke prend la porte sur un tir fou, le Final Four est connu !

La vengeance est un plat qui se mange froid. 36 ans après avoir été éliminé par Duke sur un panier au buzzer de Christian Laettner, UConn a créé la sensation (73-72) en privant les Blue Devils du Final Four du Tournoi NCAA 2026 sur un panier dramatique. A 0.4 seconde du terme, les Huskies ont profité d'une perte de balle de Cayden Boozer (le frère de Cameron) pour arracher la victoire sur un tir de Braylon Mullins. UConn, qui va disputer le Final Four pour la 3e fois en 4 ans, a réussi un comeback mémorable en remontant 19 points pour choquer l'un des favoris du Tournoi.

Après les victoires de Michigan contre Tennessee (95-62), d'Arizona contre Purdue (79-64) et d'Illinois contre Iowa (71-59), le Final Four de cette édition 2026 est connu : UConn affrontera Illinois, alors qu'Arizona et Michigan se disputeront l'autre ticket pour la finale.

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Richard Guerekando
Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il n'y a pas retour en zone ?
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Cyril Papirer
Le joueur de UConn ne contrôle pas encore la balle avant de retourner dans sa moitié de terrain.
C’est limite mais je le vois comme ça.
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