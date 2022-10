Les grands débuts du Big 3 des Nets ce soir

Presque neuf mois après le transfert de Ben Simmons aux Brooklyn Nets, l'Australien va enfin effectuer son premier match avec Kyrie Irving et Kevin Durant. Les trois All-Stars n'ont pas joué la moindre minute ensemble et il s'agira donc d'un test, même si ce n'est qu'une rencontre de présaison.

Kyrie Irving, Kevin Durant, and Ben Simmons will all play in the Nets’ preseason opener tomorrow. Yay. — Alec Sturm (@Alec_Sturm) October 2, 2022

L'occasion de voir quelles sont les schémas et les stratégies que va adopter Steve Nash pour faire jouer ensemble ses trois meilleurs joueurs. Quel sera le rôle de chacun et notamment celui de Simmons ? A quel poste va-t-il évoluer et comment sera-t-il utilisé quand il n'a pas la balle ? Autant de questions intéressantes avant ce premier match. Ironie du sort, les Nets débuteront contre les… Philadelphia Sixers.