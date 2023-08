Forcément, on retiendra surtout de cette classe du Hall of Fame 2023 l'intronisation de Tony Parker, le premier basketteur français à avoir droit à cet honneur suprême. Mais les autres membres de cette classe nous ont quand même fait vivre de très beaux moments. Le speech de Dwyane Wade, notamment, était particulièrement émouvant, notamment la fin, lorsqu'il a demandé à son père, Dwyane Wade Sr, de monter sur l'estrade avec lui.

Il faut savoir que D-Wade a eu une enfance extrêmement compliquée, avec une mère contrainte d'effectuer des séjours fréquents en prison et en cure de désintoxication. Ce sont sa soeur aînée, Tragil, et son père, qui se sont majoritairement occupés de lui et de son éducation à partir de l'âge de 8 ans. Si comme lors du retrait de son maillot à Miami il a de nouveau rendu hommage à sa mère, dont il est fier de la sobriété depuis quelques années, c'est cette fois son père, qui a aussi été son coach pendant un temps chez les jeunes, qui a eu droit aux derniers mots de son triple champion NBA de fils.

"Même si je détestais que l'on m'appelle "Petit Dwyane", je t'admirais étant enfant. Je t'admire toujours aujourd'hui. Nous avons exactement le même rêve et nous portons exactement le même nom. Dwyane Tyrone Wade. On a lutté pour arriver jusqu'au Hall of Fame et c'est la volonté de Dieu. Papa, je sais que ton genou te fait un peu mal, mais est-ce que tu veux bien me rejoindre sur scène, pour que l'on fasse ensemble ce pas mérité vers le paradis du basket ?

Celle-là est pour mon père. Je t'aime et je suis reconnaissant de t'avoir. Mon gars, on est au Hall of Fame !".

Ce n'est qu'un extrait d'un long et beau discours, que vous pouvez retrouver ci-dessous dans son intégralité. Dwyane Wade y remercie notamment ses anciens coéquipiers Shaquille O'Neal, Udonis Haslem, LeBron James et Chris Bosh, mais aussi Allen Iverson, qu'il a choisi comme parrain pour cette entrée au Hall of Fame.