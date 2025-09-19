Invité dans un podcast animé par Lou Williams, Dwyane Wade a assuré qu’A’ja Wilson, star du Las Vegas Aces, aurait les qualités pour battre certains joueurs NBA en un contre un.

Avec trois titres de MVP, deux bagues WNBA et une réputation de référence mondiale, A’ja Wilson n’a plus grand-chose à prouver. Mais selon Dwyane Wade, la star du Las Vegas Aces pourrait aller encore plus loin… en battant certains joueurs NBA en un contre un.

Présent dans le podcast The Underground Lounge animé par son ancien confrère Lou Williams, Wade a défendu avec conviction l’idée qu’une joueuse du calibre de Wilson pouvait rivaliser avec des hommes. Williams avait d’abord lancé le débat :

« Mes potes m’ont dit : “Aucune joueuse pro ne peut battre un joueur pro.” J’ai répondu que ce n’était pas vrai. Il y a une poignée de femmes qui peuvent battre certains hommes. »

Lou Williams a ajouté que certains gars en NBA n’ont jamais le ballon dans les mains. Ils vont mettre des écrans, ils vont « roll », ils vont faire le sale boulot. « Mais en un contre un… A’ja Wilson va te botter les fesses. »

« Tu as foutrement raison », a répondu Dwyane Wade. « Il y en a quelques-unes. A’ja Wilson peut en battre certains. Elle est intelligente. Le problème de beaucoup de basketteurs, c’est qu’ils ne sont pas intelligents. Beaucoup savent juste faire une ou deux choses. Tu peux être seulement athlétique et on te dit : “Vas-y, sois un athlète.” Ce n’est pas ta faute. Parfois, on ne t’a pas coaché. Juste : sois un athlète. »

L’ancien joueur du Miami Heat a insisté sur la différence entre les qualités athlétiques et la véritable intelligence de jeu :

« Certains ne connaissent pas le basket en dehors du pick and roll. Si tu te retrouves en un contre un face à quelqu’un comme A’ja Wilson, qui sait jouer au basket, qui a un footwork dingue et tout le reste, ton c** va se faire détruire si tu ne connais pas le jeu. Ce n’est pas juste une question d’être un athlète. Tu vois ce que je veux dire ? Genre : “Je saute plus haut que toi.” Ça ne suffira pas. Donc elle peut clairement taffer. »

Dwyane Wade n’a pas cité de noms précis parmi les joueurs NBA potentiellement concernés, mais sa foi en A’Ja Wilson est évidente. Le triple champion NBA estime qu’elle a le talent, la technique et l’intelligence de jeu pour mettre en difficulté certains basketteurs masculins.

Même si un tel duel restera probablement hypothétique - perdant, le joueur NBA y laisserait sa crédibilité, gagnant, il n’aurait aucun mérite -, l’opinion d’une légende comme Wade ou d’un joueur référencé comme Lou Williams détonne avec ce qu’on entend habituellement. Et conforte un peu plus A’ja Wilson dans son statut : celui d’une joueuse déjà incontournable, dont l’impact dépasse désormais les frontières de la WNBA.