Dyson Daniels, après l’éclosion… la catastrophe

Dyson Daniels traverse une saison cauchemar à trois points. L'une des pires de l'histoire pour un joueur avec ce volume.

L’an dernier, Dyson Daniels s’était imposé comme l’un des joueurs les plus importants et prometteurs des Atlanta Hawks. Elu Most Improved Player et présent sur le podium du Defensive Player of the Year, le jeune arrière australien a du mal à confirmer et traverse une période très délicate. Le plus criant : son rendement offensif, notamment derrière l’arc, fait désordre.

Dyson Daniels affiche actuellement un effarant 11.3% à trois points sur 62 tentatives. Pour un joueur avec un rôle majeur dans la rotation et qui n'est pas big man, il s’agit de la pire saison à trois points de l’histoire parmi ceux ayant pris au moins 60 tirs primés. L’an passé, il tournait à 34% derrière l’arc, un pourcentage loin d’être exceptionnel, mais acceptable. Aujourd’hui, ses problèmes d’adresse ternissent sa contribution globale.

Si Daniels reste un joueur clé des Hawks, son impact défensif, qui avait fait sa réputation, ne suffit pas à compenser les lacunes de l’équipe, classée parmi les pires défensivement cette saison. Atlanta peine à contenir ses adversaires et le niveau défensif du "Great Barrier Thief" ne parvient pas à élever celui de ses coéquipiers.

Ce n’est évidemment pas la seule raison des difficultés des Hawks. Mais un retour d’adresse de Daniels derrière l’arc serait un soulagement pour l’équipe et pour ses ambitions.