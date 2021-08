Elfrid Payton, l’assurance des Suns par rapport à Chris Paul

Le meneur Elfrid Payton va s'engager pour un an aux Phoenix Suns afin de compléter la rotation derrière Chris Paul et Cameron Payne.

Elfrid Payton va connaître un énorme changement de rôle. Quasiment pas utilisé en Playoffs, le meneur a tout de même eu un statut de titulaire l'an dernier chez les New York Knicks en saison régulière.

Agent libre sur cette intersaison, le joueur de 27 ans n'a visiblement pas suscité de nombreux intérêts. Et d'après les informations du journaliste BasketballNews Evan Sidery, le #10 pick de la Draft NBA 2014 va s'engager avec les Phoenix Suns.

Le natif de la Louisiane a trouvé un accord pour un contrat sur un an avec la franchise de l'Arizona. Et à Phoenix, Payton va donc avoir un rôle de numéro 3 derrière Chris Paul et Cameron Payne.

Pour rappel, les Suns ont misé cet été sur CP3 et Payne, prolongés cet été pour respectivement 120 millions et 19 millions. A la mène, l'entraîneur Monty Williams a trouvé sa rotation et n'a aucun intérêt de réaliser un changement.

Cependant, Elfrid Payton peut incarner une bonne assurance. Pourquoi ? Dans l'hypothèse d'une blessure. A 36 ans, Chris Paul peut bien évidemment connaître des pépins physiques. Et au cours d'une longue saison régulière, il peut aussi être intéressant de le faire souffler.

Une bonne gestion avec un coût très réduit pour Phoenix.

Elfrid Payton rejoint une liste de joueurs prestigieux