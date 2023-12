Embrouille Bucks-Pacers à cause d’un ballon, le GM d’Indiana blessé

Giannis Antetokounmpo aurait dû être de bonne humeur au moment où le buzzer a retenti pour valider la victoire des Bucks contre les Pacers. Le double MVP s'est offert un record de points en carrière sur un match (63), effaçant au passage celui de Michael Redd sous le maillot de Milwaukee. Mais c'est plutôt la tension qui régnait autour du parquet et dans les coulisses du Fiserv Forum. Une altercation entre des membres des deux équipes, staff et joueurs compris, a ainsi eu lieu dans le couloir qui mène aux vestiaires. La raison est pour le moins inhabituelle : les deux équipes se sont ainsi disputées... le ballon du match.

Furieux, Giannis Antetokounmpo a couru dans tous les sens pour retrouver l'artefact de son record personnel, les Pacers l'ayant confisqué pour l'offrir à leur rookie Oscar Tshiebwe, pour fêter ses premiers points en NBA. Tout semble être parti d'un manque de communication et de compréhension. Et malheureusement, il y a eu quelques dégâts, notamment pour Chad Buchanan, le General Manager des Pacers, comme l'a expliqué Rick Carlisle après le match.

"On fait toujours ça quand un joueur marque ses premiers points. On n'a pas pensé au record de franchise de Giannis, donc on a pris le ballon. Quelques minutes plus tard, plusieurs de leurs joueurs étaient devant notre porte et il y a eu un gros bazar. Je ne crois pas qu'il y ait eu de coups de poing, mais mon General Manager s'est pris un coup de coude dans les côtes par l'un de leurs joueurs. Il a mal aux côtes et j'espère que ce n'est pas plus que ça.

C'est une situation malheureuse. On n'a pas besoin du ballon officiel, on pouvait prendre l'autre, il n'y avait pas besoin que ça aille aussi loin. C'est la troisième fois qu'on joue ces gars en trois semaines et ça a chauffé à cause de la compétition, on peut comprendre ça".

Giannis tried to go into the Pacers locker room after they took the game ball from his 64 piece pic.twitter.com/Z9LnPQihzJ — Josiah Johnson (@KingJosiah54) December 14, 2023

Giannis and Haliburton had heated exchange following Bucks-Pacers 😳 It involved Pacers taking game ball away after Giannis' 64-point game pic.twitter.com/zsSGraLQVi — Bleacher Report (@BleacherReport) December 14, 2023

Giannis Antetokounmpo a finalement récupéré un ballon, mais n'est même pas certain que ce soit vraiment celui avec lequel les deux équipes ont joué cette nuit...

