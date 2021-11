Enes Kanter, un dernier match officiel avant un… changement de nom

Enes Kanter est engagé dans plusieurs combats nobles. On connaissait déjà sa vive opposition au Président turc Erdogan, au point de se voir retirer son passeport, mais il s'est aussi exprimé sur le traitement réservé aux Ouïghours en Chine ces dernières semaines. En critiquant le gouvernement chinois, Nike, mais aussi LeBron James.

Enes Kanter s’en prend encore une fois à la Chine et en appelle à Nike

Voix des opprimés, Enes Kanter a décidé de profiter de sa naturalisation américaine pour changer de nom. Il va officiellement devenir Enes Kanter Freedom.

Boston Celtics center Enes Kanter is legally changing his name to Enes Kanter Freedom, @TheAthletic @Stadium learned. Kanter will be his middle name, Freedom is his new last name. He becomes a U.S. citizen on Monday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 28, 2021