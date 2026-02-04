Enfin un point de chute pour Chris Paul ?

Toujours écarté de la rotation des Los Angeles Clippers, Chris Paul attend une opportunité de jouer pour une dernière franchise.

Chris Paul est déjà en pré-retraite mais le futur Hall Of Famer n’a pas raccroché ses sneakers et il espère toujours rejoindre une nouvelle équipe pour terminer sa longue carrière NBA sur une note positive. Le vétéran de 40 ans est écarté des Los Angeles Clippers depuis début décembre et il ne reportera pas la tunique de la franchise californienne. Seul un départ peut lui permettre de rejouer avant de tirer sa révérence.

Sauf que les franchises intéressées ne sont pas légions. Ramona Shelburne a tout de même une piste. Elle pense que les Dallas Mavericks sont susceptibles de se positionner sur l’ancien All-Star si jamais ce dernier venait à être coupé. « Je pense que les Mavs font sens. Chris Paul s’est entraîné avec Cooper Flagg pendant la dernière intersaison. Ils ont le même agent. Je pense que Cooper l’apprécie », précise l’insider.

La franchise texane n’a pour l’instant pas de spot ouvert dans son roster mais ça pourrait changer après la deadline des trades NBA prévue jeudi soir. Chris Paul ne sera probablement pas transféré mais il devrait être libéré par les Clippers prochainement. Les Mavericks seraient alors en capacité de le signer.

Mentor de Shai Gilgeous-Alexander au Oklahoma City Thunder pendant une saison, CP3 pourrait apporter quelques précieux conseils à Cooper Flagg pendant trois mois avant de prendre sa retraite. Il tournait à 2,9 points et 3,3 passes en 16 matches avec Los Angeles cette saison.