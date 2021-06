Epuisé, Nikola Jokic renonce aux JO avec la Serbie

Nikola Jokic vient de porter pendant deux saisons de suite les Denver Nuggets sur ses larges épaules. Le MVP de la saison 2021 allait semble-t-il devoir enchaîner cette saison au rythme très soutenu avec des Jeux Olympiques, si la Serbie parvient à se qualifier pour Tokyo. Il n'en sera rien.

De retour dans son pays natal après l'élimination des Nuggets par les Suns en demi-finale de Conférence, le "Joker" a annoncé qu'il ne participerait ni au tournoi de qualification, ni aux Jeux Olympiques. Des propos relayés par Marc Stein, du New York Times.

Nikola Jokic a arrêté le basket parce qu'il préférait les courses de chevaux

L'intérieur de Denver a évoqué l'absence de véritable pause depuis la saison précédente, marquée par l'interruption à cause de la pandémie et la reprise dans la bulle de Disneyworld. Les Nuggets avaient atteint la finale de Conférence et font partie des équipes ayant eu le moins de repos entre la fin de la saison 2020 et le début de la 2021.

On imagine que le front office de Denver est soulagé à l'idée de récupérer Jokic pas trop épuisé à la reprise. Pour les ambitions de qualification et de médaille de la Serbie, c'est un peu moins réjouissant. Luka Doncic devrait lui participer au TQO avec la Slovénie et s'envoler pour Tokyo si la chance sourit à sa sélection.

