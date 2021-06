Grosse faute, embrouille et polémique : Nikola Jokic, une expulsion trop sévère ?

Les Denver Nuggets et Nikola Jokic sont sortis par la petite porte. Balayés en quatre manches sèches par les Phoenix Suns, une première pour un MVP depuis Magic Johnson en 1989. Le pivot serbe n’a même pas fini le match dimanche soir. En effet, il est sorti alors qu’il restait environ 4 minutes à jouer dans le troisième quart temps. Les arbitres l’ont sanctionné d’une faute flagrante de niveau deux, synonyme d’expulsion, après un geste agressif – mais surtout frustré – envers Cameron Payne.

Nikola Jokic has been ejected from the game after being given a Flagrant 2 foul for this play on Cameron Payne.

(🎥: @NBAonTNT) pic.twitter.com/bqMqjqaNCS

— TSN (@TSN_Sports) June 14, 2021