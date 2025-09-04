Equipe de France : les implications de la défaite de la Serbie

La Serbie a perdu un match énorme contre la Turquie. Un résultat qui a un impact non négligeable sur la suite pour l’équipe de France.

Dans le dernier épisode du CQFR, Shaï et Antoine ont longuement évoqué la défaite de la Serbie contre la Turquie. Ainsi que les conséquences directes pour l’équipe de France à l’EuroBasket. Cette contre-performance de Nikola Jokic et de la Serbie rebat en effet les cartes, et ça impacte nos Bleus.

La Serbie battue, un signal fort… et un contexte particulier

Le duel attendu entre Nikola Jokic et Alperen Sengun a donc tourné à l’avantage de l’équipe de ce dernier, qui a été dominant. Au terme d’un choc intense, la Turquie a remporté « le plus beau match du tournoi » et pris la première place de son groupe. Si l’opposition a été un « banger » selon Antoine, il faut rappeler que la Serbie était pourtant diminuée. La Serbie a été à nouveau gênée par des pépins, mais surtout « l’absence de Bogdan Bogdanovic a beaucoup pesé », rappelle Antoine.

Une grosse écurie en quarts pour les Bleus

Cette défaite serbe remet en cause la répartition des forces dans le tableau et affecte directement la trajectoire des Bleus. La France a une très forte probabilité de finir soit 1er soit 3ème de son groupe. Ce qui implique qu’elle se dirige vers un quart de finale potentiel contre la Serbie ou l’Allemagne si elle fait le job en amont. Autrement dit, l’équipe de France pourrait affronter très tôt l’une des deux grosses cylindrées européennes.

La probabilité de finir deuxième et de se retrouver dans l’autre partie du tableau, moins relevée est extrêmement faible. « Il y a un scénario », rappelle Shaï, « si on bat l’Islande, qu’Israël bat la Slovénie et que la Pologne perd contre la Belgique »… Peu probable.

En tablant sur des victoires de la Pologne contre la Belgique et de la France contre l’Islande : l’équipe de France est 3ème si Israël gagne ; et 1er si Israël perd.

Avec deux monstres en perspective dans un éventuel quart de finale. Au bout du compte, « il faut battre ces équipes-là de toute façon ».

Comment aborder les quarts

Pour Frédéric Fauthoux et son staff, l’enseignement principal tient au profil d’adversaire. Face à la Serbie de Nikola Jokic, amoindrie sans Bogdan Bogdanovic, la priorité sera d’empêcher les déclencheurs périphériques de nourrir Jokic sur les spots où il punit. À l’inverse, une Allemagne irrésistible depuis le début de l’EuroBasket impose un plan lié au rythme, à la densité physique et à la profondeur d’options : contenir la première vague, survivre à la seconde, et empêcher les runs.

Dans les deux cas, la France doit consolider ses certitudes et redonner confiance à certains profils extérieurs : adresse, décision rapide, et alternance intérieur/extérieur.

La défaite serbe, opportunité ou piège ?

La défaite de la Serbie peut être lue de deux manières pour l’équipe de France. Opportunité, si les Bleus croisent une Serbie encore en rodage offensif sans Bogdan Bogdanovic et avec des rotations incomplètes. Piège, si l’orgueil serbe et la maîtrise de Nikola Jokic montent d’un cran à l’élimination directe. Côté Turquie, la performance d’Alperen Sengun rappelle qu’il n’y a pas que l’Allemagne : l’EuroBasket est truffé de menaces capables de battre n’importe qui sur un soir de grande adresse.

Au final, la défaite de la Serbie recompose le tableau et clarifie le message pour l’équipe de France : accepter un quart de finale très relevé et verrouiller les bases avant de jouer une de ces deux armadas : intensité, discipline défensive, exécution.

Pour entrer dans le détail des scénarios de classement, des éléments clés de Turquie-Serbie et des points d’attention pour les Bleus, vous pouvez écouter/regarder l’épisode complet du podcast CQFR consacré à ce sujet.