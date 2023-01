Eric Gordon sur les Rockets : “Il n’y a pas de progrès”

En attendant son transfert, Eric Gordon est bloqué dans un projet de reconstruction. L’arrière de 34 ans n’a pas toujours l’air ravi de jouer pour une équipe qui affiche un bilan de 10-26, le pire de la Conférence Ouest. Après la défaite des Houston Rockets face aux Knicks (88–108), il s’est montré très dur avec ses coéquipiers.

Certes moins courante que dans le monde du foot, la langue de bois reste très commune pour les joueurs NBA. Gordon, lui, a choisi l’honnêteté dans sa forme la plus brute. Interrogé sur l’évolution des jeunes Rockets, le vétéran n’a pas hésité une seule seconde avant de formuler sa réponse. "Il n’y a pas de progrès", a-t-il immédiatement tranché.

Eric Gordon asked about #Rockets improvement from when the season started:

"There's no improvement." pic.twitter.com/WWB8Gf3wdI

— Jackson Gatlin (@JTGatlin) January 1, 2023