James Harden : un retour aux Rockets cet été ?

Jadis le visage d’une franchise, James Harden navigue d’équipe en équipe depuis deux ans. Le barbu n’est cependant plus tout à fait le même joueur depuis qu’il a quitté les Houston Rockets, en janvier 2021. Ainsi, l’arrière songerait à un retour aux sources.

Harden envisage de revenir aux Rockets à l’intersaison, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN. Cette idée lui trotterait d’ailleurs dans la tête depuis quelques mois. Une nouvelle étonnante, dans la mesure où l’ancien MVP a forcé son départ lors de la saison 2020-2021 en faisant tout son possible pour se faire transférer.

Le coéquipier de Joel Embiid aux Sixers a pourtant signé un nouveau contrat à Philadelphie cet été. Il dispose d’une player option de 35,6 millions de dollars qu’il pourra activer pour devenir agent libre et rejoindre la destination de son choix.

Déjà la fin de l’aventure Sixers ?

Au moment de sa signature, James Harden semblait particulièrement déterminer à gagner un titre avec Philadelphie. Il avait même accepté de faire un sacrifice financier de 14 millions de dollars pour permettre au front office de renforcer l’effectif.

« J’ai discuté avec Daryl (Morey) et on a parlé du marché et des joueurs que l’on pouvait récupérer pour être une meilleure équipe. Je lui ai dit de signer les gars qu’il avait besoin de signer et de me laisser ce qui restait. Ça montre à quel point je veux gagner. Je suis prêt à prendre moins d’argent pour que l’on ait une meilleure équipe », racontait-il alors dans une interview pour Yahoo Sports.

Avec un bilan de 19-12, les Sixers se montrent rassurants malgré de nombreuses blessures depuis le début de la saison. L’équipe est d’ailleurs sur une série de sept victoires. Un contexte qui n’est pas vraiment propice à une demande de trade.

Harden, lui, affiche des moyennes de 21,4 points, 10,9 passes et 6,6 passes sur ses 17 matches depuis la reprise. Sur des standards solides, il tourne également à 42,9% au tir et 36,4% à trois points. S’il n’est plus le All-Star indiscutable qu’il était avant, il reste un extérieur de premier plan dans la Conférence Est.

James Harden, un triple-double rare et un énorme espoir

Le retour de James Harden aux Rockets ?

Depuis le départ de son franchise player, Houston s’est lancé dans un processus de reconstruction. L’équipe a transféré la plupart de ses joueurs compétitifs en échange de picks et de jeunes talents.

La nouvelle génération, menée par Jalen Green, compte déjà de nombreux éléments prometteurs. Parmi eux, le troisième choix de la dernière draft, Jabari Smith Jr, ainsi que Kevin Porter Jr, Alperen Sengun et Tari Esason notamment. Elle est d’ailleurs très bien partie pour récupérer Victor Wembanyama ou Scoot Henderson cette année, à la 15e place de l’Ouest avec un bilan de 9-23.

Il est difficile, à ce stade, d’imaginer James Harden intégrer un si jeune collectif qui enchaîne les défaites. Le front office et le coaching staff se sont également depuis la dernière saison complète de l’ancien MVP à Houston. Les Rockets ne sont plus l’équipe que le joueur de 33 ans a connue.

La perspective de voir Harden retrouver son ex-franchise apparaît pour le moment très étrange. L’été est encore loin et les Sixers sont focalisés sur leur objectif : le titre. Même s’il a la tête ailleurs, son équipe actuelle attend énormément de lui dans cette quête.

Les Sixers mettent à nouveau Tobias Harris sur le marché des transferts