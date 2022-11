À chaque trade deadline ou free agency, certains joueurs se retrouvent systématiquement sur le marché. Une fois n’est pas coutume, Tobias Harris est à nouveau dans des rumeurs de transferts. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne pour les Sixers ?

Philadelphie a en effet décidé d’ouvrir les discussions pour son ailier, d’après Shams Charania de The Athletic. Un thème récurrent depuis son arrivée dans la franchise et les playoffs de 2019. Toutefois, aucune de ces rumeurs n’a jamais abouti.

Cette saison, Tobias Harris tourne à 14,7 points par match, sa moyenne la plus basse depuis 2013-2014. Pour cause, le joueur ne prend plus que 12,1 tirs par rencontre, passant un peu plus au second plan chaque année aux Sixers. Son Usage Rate de 18,2% montre qu’il n’a jamais été aussi peu responsabilisé depuis son éclosion aux Clippers il y a quatre ans.

Les Sixers prêts à faire le forcing pour Kevin Durant ?

La fenêtre de transfert du joueur commence à se refermer. La saison prochaine, il entrera en effet dans la dernière année de son contrat de cinq ans. L’année 2023 sera donc l’occasion ou jamais de l’inclure dans un trade.

Son salaire de 39,3 millions de dollars sur l’exercice 2023-2024 apparaît toutefois comme un obstacle majeur à tout échange. Il sera difficile pour les Sixers de trouver une équipe prête à lui offrir des joueurs intéressants pour entourer Joel Embiid et James Harden, tout en absorbant ce montant.

Si quelque chose doit arriver avant la trade deadline, cela aura plus de chance de se matérialiser à partir du 15 décembre, date à laquelle les joueurs qui ont signé de nouveaux contrats cet été pourront être transférés.