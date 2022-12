James Harden, un triple-double rare et un énorme espoir

Avec son triple-double à 20 points, 21 passes décisives et 11 rebonds, l'arrière des Philadelphia Sixers James Harden a impressionné.

Les Philadelphia Sixers ont réalisé un come-back XXL pour s'offrir les Los Angeles Clippers (119-114). Avec ses 44 points, Joel Embiid a été l'un des grands artisans de la victoire de son équipe. Les Californiens n'ont jamais réussi à le stopper. Mais James Harden a également sorti le grand jeu.

S'il a "seulement" marqué 20 points, l'arrière a aussi capté 11 rebonds et surtout distribué 21 passes décisives ! Un énorme triple-double et surtout un record en carrière à la passe. Une performance impressionnante pour le joueur de 33 ans.

Une démonstration de la puissance de son duo avec Embiid. Mais aussi de sa capacité à encore répondre présent.

James Harden avec Wilt Chamberlain et Maurice Cheeks

Avec cette prestation, Harden a d'ailleurs fait l'histoire des Sixers ! Désormais, il s'impose comme le meilleur passeur de cette franchise sur un match, à égalité avec des légendes comme Wilt Chamberlain et Maurice Cheeks.

Avec cette rencontre à au moins 20 points et 20 passes décisives, l'ex-superstar des Houston Rockets devient le second joueur à réaliser un tel exploit avec les 76ers... après Chamberlain bien évidemment. Il est le premier à rendre une telle copie sur cette saison.

"Je me retrouve en bonne compagnie ! Mo Cheeks était l'un de mes entraîneurs (à Oklahoma City, ndlr), et puis Wilt, j'ai l'impression qu'il possède tous les records. Donc le fait d'être dans la même conversation avec certains des meilleurs joueurs joueurs de l'histoire du basket représente toujours une bénédiction", a commenté James Harden face à la presse.

Par le passé, il faut noter que le précédent record d'Harden à la passe était bloqué à 17 (à 10 reprises). Il a donc explosé sa marque personnelle. Une performance qui récompense ses progrès dans ce domaine ces dernières années.

Moins scoreur, il a réussi à adapter son jeu pour faire des différences par la passe. A ce niveau, ses combinaisons avec Embiid incarnent un gros problème pour les défenses adverses. On l'a notamment vu face aux Clippers avec 11 passes décisives pour le Camerounais !

James Harden balance ses vérités sur les Nets

L'espoir des Sixers

Et bien évidemment, cette victoire et cette démonstration de force du duo vont renforcer les espoirs des 76ers. On le sait, avec le trade pour Harden en provenance des Brooklyn Nets en février dernier, Philadelphie veut gagner dès maintenant.

Mais entre l'échec en Playoffs l'an dernier et des résultats mitigés en début de saison (ça va beaucoup mieux), il y avait des doutes. Notamment par rapport à la capacité à Harden de limiter son déclin pour viser le titre NBA.

Pour le coup, avant même ce triple-double exceptionnel, le barbu a globalement rassuré son monde ces dernières semaines. Mais en saison régulière, on sait qu'il peut porter une équipe. En Playoffs ? Il y a encore et toujours des incertitudes... Mais son association avec Embiid crée des attentes.

"On parle d'un scoreur générationnel qui a pris la décision de devenir un meneur. Il marque toujours, mais en plus il mène le jeu pour l'équipe. C'est difficile à faire. Beaucoup de gens, la plupart, ne peuvent pas le faire. Ou ils ne veulent pas le faire, il s'agit d'une meilleure façon de le dire. Le fait qu'il le fasse volontairement, qu'il dirige l'équipe, qu'il soit l'organisateur, c'est énorme pour nous", a insisté le coach Doc Rivers.

Après son effort réalisé pour son contrat l'été dernier, James Harden continue d'afficher un état d'esprit irréprochable. Et sportivement, il se montre toujours à la hauteur. En étant capable de réaliser des performances historiques.

Et sur cette lancée, Philadelphie remonte doucement vers les premières places à l'Est avec une série de 7 victoires consécutives. Les espoirs sont de retour et les Playoffs seront, comme toujours, le juge de paix.

Joel Embiid croit vraiment en son duo avec James Harden