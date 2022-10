Joel Embiid croit vraiment en son duo avec James Harden

Les Philadelphia Sixers ont une fenêtre assez courte pour viser le titre. A 33 ans, James Harden a déjà affiché quelques signes d'un possible déclin. Et son association avec Joel Embiid va donc devoir très rapidement porter ses fruits.

Jusqu'à maintenant, les 76ers croient énormément en ce duo. Que ce soit le patron Daryl Morey ou l'entraîneur Doc Rivers, Philadelphie se montre persuadé de l'efficacité de cette association. Et de son côté, le Camerounais pense également que la franchise peut viser très loin avec ce tandem.

"Nous pouvons obtenir un tir à chaque fois. Quand on regarde les actions possibles avec nos qualités, je peux rouler vers le cercle, James peut attaquer le panier ou faire des actions pour moi ou les autres gars.

Grâce à ça, nous avons obtenu des armes supplémentaires. Nous avons vraiment beaucoup d'options, je peux quasiment toujours faire une passe afin de trouver un tir ouvert. Comme je l'ai dit, nous avons beaucoup de talent.

Il faudra du temps pour que l'équipe soit soudée et unie. Mais j'ai hâte de voir ce que nous pouvons apporter et ce que nous pouvons accomplir. Ça va être difficile cette année. Il y a beaucoup d'équipes talentueuses, alors je suis impatient à l'idée de me battre", a fait savoir Joel Embiid devant les médias.