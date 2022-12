Les résultats de la nuit en NBA, celle de DeMar DeRozan

Spurs @ Magic : 113-133

Clippers @ Sixers : 114-119

Pistons @ Hawks : 105-130

Timberwolves @ Celtics : 109-121

Bucks @ Nets : 100-118

Raptors @ Cavaliers : 118-107

Bulls @ Knicks : 118-117

Pacers @ Heat : 111-108

Mavericks @ Rockets : 112-106

Pelicans @ Thunder : 128-125 (après OT)

Trail Blazers @ Nuggets : 107-120

Grizzlies @ Suns : 125-100

Wizards @ Kings : 125-111

Hornets @ Lakers : 134-130

DeMar DeRozan pour la victoire au MSG !

- Depuis les révélations des turbulences en interne, les Chicago Bulls ont retrouvé des couleurs ! Au Madison Square Garden, DeMar DeRozan se sont offert une belle victoire face aux New York Knicks (118-117). Auteur de 25 points, DeRozan a surtout inscrit le panier de la victoire avec 0,4 seconde à jouer.

A ses côtés, Zach LaVine (33 points) et Nikola Vucevic (25 points) ont également été à la hauteur pour enchaîner un troisième succès consécutif. En face, RJ Barrett a pourtant réalisé sa meilleure performance de la saison : 44 points.

Et Julius Randle (29 points, 12 rebonds) a été aussi costaud. Mais les Knicks ont manqué d'adresse sur la ligne des lancers-francs et ont gâché une avance de 6 points. Avant de finalement subir la loi de DeMar DeRozan sur le fil...

DEMAR DEROZAN CALLS GAME 🔥 pic.twitter.com/kzqHi69SOL — Bleacher Report (@BleacherReport) December 24, 2022

- Il faut tout de même noter ce poster de RJ Barrett sur Nikola Vucevic... Il a presque volé la vedette à DeMar DeRozan pour le coup !

RJ BARRETT ARE YOU KIDDING?!?!! pic.twitter.com/D2gGVIHxGW — KnicksNation (@KnicksNation) December 24, 2022

Les Nets dominent les Bucks

- Les Brooklyn Nets, ça commence à devenir vraiment sérieux ! A domicile, Kevin Durant et ses partenaires ont tout simplement pris le meilleur sur les Milwaukee Bucks (118-100). Il s'agit de la 8ème victoire consécutive de l'équipe, qui égale leur meilleur série depuis le déménagement à Brooklyn.

Pour ce gros test, les Nets ont répondu sur le plan collectif. 6 joueurs ont dépassé la barre des 12 points, et il faut noter les performances de KD (24 points), Nic Claxton (19 points, 8 rebonds), Kyrie Irving (18 points, 9 rebonds) ou encore Ben Simmons (12 points, 11 rebonds, 8 passes décisives).

De son côté, Giannis Antetokounmpo (26 points, 13 rebonds) a longtemps porté les Bucks. Mais le Grec n'a pas marqué dans le 4ème quart-temps et a été également brouillon (7 ballons perdus). Brook Lopez (23 points) et Jrue Holiday (18 points) ont bien tenté de l'épauler, mais les Nets étaient au-dessus.

Les Lakers dans le dur, les Grizzlies en imposent...

- Désormais sans Anthony Davis pour un long moment, les Los Angeles Lakers retrouvent un niveau de jeu préoccupant. La nuit dernière, les Angelenos ont ainsi perdu face aux Charlotte Hornets (130-134). Pourtant, LeBron James (34 points, 8 passes décisives) s'est encore démultiplié.

Mais à l'exception d'Austin Reaves (20 points) et de Russell Westbrook (17 points, 7 passes décisives), ses coéquipiers ont eu du mal à suivre le rythme. Pour relancer les siens, le King a même inscrit 18 de ses 34 unités dans le 4ème quart-temps.

De retour après avoir affiché un retard de 16 points, Los Angeles a raté l'opportunité de l'emporter par Dennis Schröder. Et dans la foulée, PJ Washington (24 points) a scellé le succès des siens sur la ligne. Dur pour LA alors que LaMelo Ball (23 points, 8 passes décisives et 8 rebonds) retrouve du rythme.

- Ja Morant n'a peur de personne à l'Ouest et le montre aussi sur le parquet. Les Memphis Grizzlies se sont imposés sur le parquet des Phoenix Suns (125-100). Avec le retour de Desmond Bane (17 points), les Grizzlies ont tout simplement dominé les débats.

Même sans un grand Morant (12 points, 11 rebonds), Memphis dispose d'un collectif performant avec Jaren Jackson Jr (24 points, 10 rebonds), Dillon Brooks (16 points) ou encore Brandon Clarke (24 points).

Sans Devin Booker, les Suns ont eu du mal à rivaliser. Avant de rejoindre le banc, DeAndre Ayton (18 points) a limité les dégâts, sans maintenir son équipe dans le coup.

Jokic en forme, Doncic, Embid et Haliburton affolent les compteurs !

- Sur la lancée de ses dernières performances, Nikola Jokic continue de réciter son basket. Avec une belle performance du Serbe (29 points, 11 passes décisives, 8 rebonds), les Denver Nuggets ont dominé les Portland Trail Blazers (120-107).

Comme souvent, le collectif de Denver a bien suivi avec Jamal Murray (25 points, 12 passes décisives), mais aussi Michael Porter Jr (18 points) ou encore Aaron Gordon (13 points). En face, Damian Lillard (34 points) a parfois donné l'impression d'être un peu trop seul... Même si Jerami Grant (20 points) a aussi fait de son mieux.

- Attention, on entre dans la zone rouge : certaines stars ont signé des énormes cartons cette nuit ! On commence par Joel Embiid (44 points), qui a conduit les Philadelphia Sixers à la victoire face aux Los Angeles Clippers (119-114).

Un succès important contre des Clippers avec Kawhi Leonard (28 points) et Paul George (22 points). Alors que Norman Powell (21 points) a été également intéressant, le Camerounais a véritablement dominé les débats.

C'est simple, les Californiens n'ont jamais trouvé la moindre solution pour l'arrêter. Et à ses côtés, James Harden a aussi fait le boulot avec 20 points, 11 rebonds mais surtout son record en carrière avec 21 passes décisives !

- Contre les Houston Rockets (112-106), les Dallas Mavericks ont pu compter sur le show de Luka Doncic ! Face à la défense très permissive des Rockets, le Slovène a réalisé un festival : 50 points, 10 passes décisives et 8 rebonds.

Dans le sillage de Doncic, seulement deux de ses partenaires ont dépassé la barre des 10 points : Spencer Dinwiddie (11 points) et Davis Bertans (11 points). On ne sait pas si c'est impressionnant pour l'ex-prodige du Real Madrid ou inquiétant pour les Mavs...

Sur l'ensemble du match, les Rockets n'ont pas démérité et ont été longtemps en vie grâce à Jabari Smith Jr (24 points, 10 rebonds), Jalen Green (23 points) ou encore Alperen Sengun (19 points, 8 rebonds).

- Et de son côté, Tyrese Haliburton continue d'impressionner son monde ! Avec 43 points et 7 passes décisives, le jeune talent a mené les Indiana Pacers à la victoire sur le parquet du Miami Heat (111-108). Son record en carrière avec en plus un panier clutch !

Intégré dans le 5 majeur, Bennedict Mathurin (6 points) a eu du mal, mais Buddy Hield (21 points) a épaulé son meneur. En face, Tyler Herro (28 points) a fait de son mieux et les cadres ont plutôt bien répondu : Kyle Lowry (21 points), Bam Adebayo (18 points) et Jimmy Butler (20 points).

Mais cette saison, les Pacers sont difficiles à jouer avec l'excellent Haliburton...

Les Celtics et les Pelicans l'emportent, Siakam et Young enchaînent

- Dans le haut du tableau, les Boston Celtics ont pris le meilleur sur les Minnesota Timberwolves (121-109). Si Jayson Tatum (30 points) a encore été bon, Jaylen Brown (36 points) a véritablement affolé les compteurs.

Al Horford (17 points) et Derrick White (18 points) ont également contribué pour dominer les Wolves. Pourtant, Anthony Edwards (30 points) n'a pas démérité, tout comme D'Angelo Russell (21 points, 10 passes décisives) et Jaden McDaniels (17 points). Rudy Gobert (8 points, 12 rebonds) a été un peu discret et impliqué dans les moments faibles des siens (-23).

Jaylen Brown logged a monster fourth quarter for us with 23 points to push us back into the win column. pic.twitter.com/sA21hnV5Pt — Boston Celtics (@celtics) December 24, 2022

- Du côté de l'Ouest, les New Orleans Pelicans ont battu l'Oklahoma City Thunder (128-125 après prolongation). Sans Brandon Ingram et Zion Williamson, CJ McCollum (17 points, 11 passes décisives) a encore mené son équipe à la victoire.

Il faut dire que New Orleans a répondu sur le plan collectif : 7 joueurs à 10 points ou plus, dont Jaxson Hayes (21 points) et Trey Murphy III (23 points). Shai Gilgeous-Alexander (44 points) a été encore impressionnant, mais n'a pas réalisé un miracle.

- Irréguliers depuis le début de la saison, les Toronto Raptors ont empoché un succès important sur le terrain des Cleveland Cavaliers (118-107). En forme, Pascal Siakam (26 points, 9 passes décisives et 7 rebonds) a confirmé.

Mais en réalité, les autres joueurs majeurs canadiens ont également brillé : OG Anunoby (26 points, 9 rebonds), Scottie Barnes (25 points, 10 rebonds) ou encore Fred VanVleet (18 points). A l'inverse, la soirée a été difficile pour Cleveland.

Donovan Mitchell et Darius Garland ont été respectivement limités à 12 et 17 points. Difficile de l'emporter dans ce contexte.

- Malgré la récente agitation, les Atlanta Hawks l'ont emporté face aux Detroit Pistons (130-105). Un large succès facile pour Trae Young (26 points, 13 passes décisives) et ses partenaires. Le meneur a été parfaitement secondé par Dejounte Murray (26 points) sur cette partie.

En sortie de banc, Bogdan Bogdanovic (19 points) a également réalisé de gros dégâts. Limités, les Pistons ont eu du mal à rivaliser. Bojan Bogdanovic (23 points) et Kilian Hayes (17 points) ont simplement tenu en première période.

TRAE TO JC pic.twitter.com/Hwhy6YRZIL — Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 24, 2022

Le show Kuzma, la jeunesse du Magic

- Petite surprise avec la victoire des Washington Wizards sur le terrain des Sacramento Kings (125-111). Comme souvent ces dernières semaines, Kyle Kuzma (32 points, 9 rebonds) a été bon pour permettre le succès des siens.

A ses côtés, Bradley Beal (24 points), Rui Hachimura (21 points) et Monte Morris (16 points) ont également été productifs. A l'inverse, De'Aaron Fox (26 points) et Domantas Sabonis (20 points, 15 rebonds, 10 passes décisives) ont été un peu trop seuls.

- Enfin, dans un duel entre deux franchises mal classées, l'Orlando Magic a largement dominé les San Antonio Spurs (133-113). En grande difficulté ces dernières semaines, les Texans ont totalement coulé après la mi-temps malgré le match honnête de Keldon Johnson (17 points).

En face, les jeunes du Magic se sont fait plaisir. Outre Cole Anthony (23 points, 10 rebonds, 9 passes décisives), Franz Wagner (21 points), Moritz Wagner (17 points), Paolo Banchero (18 points) ou encore Bol Bol (14 points) ont profité des faiblesses des Spurs.

