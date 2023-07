Eric Gordon renforce lui aussi les Suns

Un peu plus de dix ans après avoir signé un contrat avec les Phoenix Suns, avant que l'offre soit finalement égalée par les New Orleans Pelicans, Eric Gordon va finalement jouer pour la franchise de l'Arizona. En fin de carrière, le vétéran vient renforcer le banc d'une équipe assez séduisante derrière son trio magique emmené par Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal. Il s'est engagé pour 6 millions de dollars sur deux ans.

Passé par les Los Angeles Clippers l'an passé, après avoir quitté des Houston Rockets en perdition, Gordon disposait d'un contrat non garanti à hauteur de 21 millions de dollars. Les Californiens ont préféré renoncer au joueur afin de faire des économies majeures. Depuis, ce dernier était particulièrement convoité sur le marché. Pas seulement pour son expérience mais aussi pour ce qu'il apporte encore sur le terrain. Il tournait par exemple à 11 points, 46% aux tirs et 42% à trois-points avec les Clippers en fin de saison dernière.

Sa signature confirme le début d'intersaison plutôt réussi de la part des dirigeants des Suns. Sans grands moyens, ils ont fait venir Keita Bates-Diop, Drew Eubanks, Yuta Watanabe et Chimezie Metu tout en conservant Damion Lee et Josh Okogie. Les voilà armés pour viser le titre en 2024.