Eric Paschall au Jazz, un transfert qui va ravir Donovan Mitchell

Soucieux de revenir plus fort après la désillusion des derniers playoffs – avec une nouvelle sortie de route au second tour – le Utah Jazz continue de peaufiner son effectif. Si Mike Conley a prolongé, les dirigeants ont aussi fait venir Hassan Whiteside pour doubler Rudy Gobert. Ils ne se sont pas arrêtés là. ESPN annonce également un transfert avec les Golden State Warriors. Eric Paschall débarque ainsi à Salt Lake City en l’échange d’un futur second tour de draft.

Le joueur de 24 ans arrive en fin de contrat à l’issue de la saison à venir. En attendant, sa présence en sortie de banc sera particulièrement intéressante pour le Jazz qui récupère là un intérieur capable d’étirer les lignes. Paschall, drafté en 41ème position en 2019, tourne à 12,2 points depuis le début de sa jeune carrière. Il pointait à 33% derrière l’arc l’an dernier.

Son arrivée va surtout faire plaisir à Donovan Mitchell. En effet, les deux joueurs sont très proches depuis plus d’une dizaine d’années ! Ils ont grandi ensemble et l’arrière All-Star a déjà salué la venue de son « meilleur ami » dans l’Utah. Une manière pour le Jazz de se renforcer à moindre coût tout en satisfaisant sa superstar. Bien joué.

