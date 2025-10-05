Et si Chris Paul ne prenait pas sa retraite ?

Chris Paul n'est pas si sûr que cette saison NBA qui s'annonce avec les Clippers soit sa dernière à 40 ans !

Alors que beaucoup s’attendent à ce que la saison 2025-2026 soit sa dernière, Chris Paul refuse de céder à la pression des pronostics. Le meneur des Clippers (où il est revenu pendant l'intersaison), âgé de 40 ans, garde le contrôle sur sa carrière et privilégie le plaisir de jouer, match après match.

« Je ne sais pas encore », a confié CP3 chez Underground Lodge à propos de sa retraite. « Je ne vais pas fixer de date — pas avant d’avoir été au bout, jusqu’à ce que le corps dise stop. » Des mots qui résonnent comme un rappel de sa philosophie : jouer tant que le plaisir et la performance sont au rendez-vous, sans se précipiter vers une conclusion.

Chris Paul ne veut rien laisser au hasard et entend profiter pleinement de cette potentielle dernière saison. « Ce que je sais, c’est que je ne vais pas prendre ça pour acquis. Je vais savourer chaque moment, aller de ville en ville et tout vivre à fond. » L’idée est claire : il s’agit autant de l’expérience humaine que sportive, de l’énergie dans les vestiaires, des échanges avec les fans et du frisson de la compétition.

Chris Paul retient ses larmes devant l'accueil des fans des Clippers

A 40 ans, il reste indispensable

Pour les Clippers, CP3 sera un pilier indispensable du vestiaire. Même si son corps montre parfois des signes de fatigue, son leadership et sa vision du jeu demeurent essentiels pour guider les jeunes et maintenir l’équipe compétitive. Cette saison pourrait donc être un condensé de tout ce qu’il a accompli en NBA : intensité, passes millimétrées, gestion de fin de match, mais surtout passion intacte.

Pour Chris Paul, la retraite n'est pas encore une évidence. Entre prudence physique et soif de vivre pleinement chaque rencontre, il s’apprête à offrir, quoi qu’il arrive, une saison mémorable, avec la même intensité et le même respect du jeu qui ont façonné sa légende.