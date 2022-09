EuroBasket 2022 : le programme des huitièmes de finale

Hier s’est tenue la dernière journée des phases de poule de l’EuroBasket 2022. Si on savait déjà notamment contre qui l’équipe de France jouera, on a désormais le programme complet des huitièmes de finales. Des 8èmes qui s'annoncent passionnants, piégeux et très ouverts.

Les duels entre les équipes des groupes A et B auront lieu demain. Ceux des teams des groupes C et D se dérouleront dimanche 11 septembre.

Les 16 “Real MVP” de l’EuroBasket

Les fans des Bleus n’auront pas à attendre bien longtemps. Le très attendu France-Turquie débutera samedi à 12h. Un horaire toujours compliqué pour des joueurs plus habitués à jouer en après-midi et en soirée.

Au vu des résultats du premier tour, toutes les oppositions sont intéressantes. Cet EuroBasket 2022 semble sacrément ouvert. Mais on suivra forcément avec une attention plus particulière lEspagne - Lituanie, Serbie - Italie ou encore Grèce - République tchèque.

Le programme des huitièmes - EuroBasket 2022

Samedi 10 septembre

Turkey (A2) – France (B3) : 12:00

Slovenia (B1) – Belgium (A4) : 14:45

Germany (B2) – Montenegro (A3) : 18:00

Spain (A1) – Lithuania (B4) - 20:45

Dimanche 11 septembre

Ukraine (C2) – Poland (D3) : 12:00

Finland (D2) – Croatia (C3) : 14:45

Serbia (D1) – Italy (C4) : 18:00

Greece (C1) – Czech Republic (D4) : 20:45

Le bracket - EuroBasket 2022

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BasketNews (@basketnews)

Les notes des Bleus contre la Slovénie