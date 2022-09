Les notes des Bleus contre la Slovénie

L'équipe de France a disputé son dernier match de poule face à la Slovénie dans le groupe B. Une rencontre marquée par la performance stratosphérique de Luka Doncic, mais aussi par une prestation collective intéressante des Bleus malgré la défaite.

Voici le bulletin de notes des Bleus.

Rudy Gobert : B+

Après avoir pris deux fautes très rapides et souffert comme tout le monde devant l'ouragan Doncic, le pivot des Bleus a relevé la tête avec courage. En deuxième mi-temps, particulièrement sur la fin de la partie, il s'est remis à défendre comme un mort de faim - parfois pour compenser des efforts et placements discutables de ses camarades, un peu comme au Jazz (hum) - et a même contribué à ce que la France revienne à hauteur.

Avec 19 points (à 9/10), 8 rebonds, 22 d'évaluation et un joli petit poster sur Luka Doncic, on a quand même vu un bon Rudy Gobert. On aurait peut-être juste aimé qu'il nous mette au moins un des deux lancers francs après la faute anti-sportive de Dragic...

Evan Fournier : C+

Le début de match du capitaine de l'équipe de France a été bon et on s'est même demandé s'il n'allait pas être en mesure de se lancer dans un duel de scoreurs avec Doncic. Malheureusement, Evan a eu du mal à rester constant en attaque par la suite (15 points à 6/14) et n'a pas été de ceux qui ont freiné défensivement les Slovènes, c'est un euphémisme. Dans ce match plein de tension, il n'est pas parvenu à dissimuler son agacement et sa frustration envers le corps arbitral et le comportement de certains Slovènes.

Amath M'Baye : B

Revoir M'Baye autant impliqué dans les plans de Collet et dans le cinq face à un tel adversaire, ça fait honnêtement plaisir. Le nouveau joueur de l'Anadolu Efes a été l'un des deux joueurs avec l'impact le plus positif côté français avec un différentiel de +4 sur 35 minutes et une ligne de stats qui ne rend même pas forcément justice à l'énergie et l'envie déployées. Au final, avec 13 points, 5 passes, 4 rebonds et aucune perte de balle dans une rencontre où les Bleus en ont encore commis plus que leurs adversaires, c'est très appréciable.

Elie Okobo : B

On était jusque-là un peu déçu par les entrées du néo-Monégasque dans cet Euro. Là, on a vu un Elie Okobo, mordant, agressif et volontaire en attaque, avec un perfect (3/3) en première mi-temps, 11 points en tout et de l'audace malgré le niveau de l'opposition. Sa seule perte de balle, en fin de partie, est un peu fâcheuse, mais ça n'empêchera pas de rester sur une note et une impression encourageantes pour la suite.

Terry Tarpey : B-

Gêné par les fautes, le roi du +/- (il est encore l'un des rares en positif aujourd'hui avec un +4 en 18 minutes) n'a pas eu le même impact effarant que sur certaines autres de ses sorties depuis son entrée dans le groupe, mais ses minutes ont quand même été de très bonnes factures. Sur le plan défensif, il a perturbé autant que possible les Slovènes, en provoquant notamment des charges. On aurait aimé le voir sur le terrain dans le money time, une option à laquelle Vincent Collet songera peut-être si un scénario comme celui-ci se reproduit.

Vincent Poirier : C

Il n'a joué que 5 minutes mais a souffert le martyr face à Luka Doncic sur les switches. L'anti-sportive reçue pour une faute sur le même Doncic est assez incompréhensible et on a rapidement compris que ce ne serait pas un match pour lui. Pas grave, il reste d'autres combats où le soldat Poirier rendra service à la patrie.

Moustapha Fall : B-

6 petites minutes sur lesquelles il n'est pas simple de l'évaluer. Il a tout de même marqué sur sa seule attaque du cercle, distribué une passe et pris un rebond. Il faudra le revoir sur un plus grand échantillon.

Thomas Heurtel : B+

10 points, 10 passes, 3 interceptions et la deuxième évaluation tricolore pour Heurtel, qui continue d'aller mieux dans cet Euro et de retrouver son meilleur niveau. Tout n'est pas parfait, mais sa volonté de prendre ses responsabilités dans le 4e quart-temps est plus que respectable. S'il continue comme ça, il ne peut pas se passer de mauvaises choses pour les Bleus.

Timothé Luwawu-Cabarrot : C

On est toujours pas sur le TLC que l'on connaît. Malgré son énergie, il n'est pas en réussite en attaque, notamment sur ses shoots extérieurs, et pas totalement lui-même en défense, même s'il faut reconnaître que l'opposition était sévère.

Andrew Albicy : B

Pas de points marqués mais encore de très bonnes séquences défensives qui auraient d'ailleurs sans doute mérité qu'on le voit davantage dans les dernières minutes du match, lorsque le score était plus serré que jamais. Un +/- positif (+4) pas anodin.

